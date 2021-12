Szilveszterkor, újévkor és január 2-án is jóval nagyobb utasforgalom várható a MÁV és a Volánbusz járatain, a menetrend is változhat. Érdemes tehát tájékozódni, megtervezni az utazásokat és a menetjegyek megvásárlásáról is időben gondoskodni, melyek elővételben, online és mobilon is kényelmesen megválthatók.

December 31-én, valamint január 2-án és 3-án járatonként 1-4 kocsival többel közlekednek az intercity vonatok bizonyos vonalakon, a többi közt a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Budapest és a Budapest–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony útvonalon.

A buszok is másképp járnak

Az év végi ünnepnapok idején az autóbuszok a megszokottól eltérően közlekednek. Szilveszterkor, valamint újév napján több járat nem közlekedik, illetve egyes településeken a helyi járatok az általános közlekedési rendtől eltérően közlekednek. December 31-én jellemzően a hét utolsó tanítási szünetes munkanapja szerint, 2022. január 1-jén pedig a munkaszüneti napra érvényes menetrend szerint közlekednek a buszok. Részletek a menetrendek.hu, illetve a volanbusz.hu oldalon.

A megyeszékhelyen is érdemes tájékozódni. December 31-én tanszüneti menetrend szerint közlekednek az MVK Zrt. autóbuszai és villamosai. Változik az áruházi járatok és az adventi villamos közlekedése. Részletes menetrend a miskolci közlekedési társaság honlapján, az mvkzrt.hu oldalon olvasható.

Az MVK Zrt. járművei január elsején vasárnapi menetrend szerint közlekednek, kivéve az ingyenes áruházi és a 44-es járatot, amely nem közlekedik, a 7-es és 21-es autóbuszok pedig nem érintik az áruházakat. Az új év első napján hajnalban rásegítő 1-es villamosjáratok indulnak a Tiszai pályaudvarról 1 órakor, 2 órakor, valamint Felső-Majláthról 1 óra 35 perckor és 2 óra 35 perckor.

A fogorvosi ügyelet Miskolcon – a Szentgyörgy út 25. szám alatt – az Egészségházban érhető el. Rendelés ünnepnapokon 8 és 14 óra között. A fogászati ügyelet telefonszáma: +36 46 303 096.

Ügyelő orvosok, patikák

A központi háziorvosi ügyelet a Csabai kapu 9–11. szám alatt tart rendelést. A felnőttháziorvosi ügyelet hívószáma: +36 46 477 104. A házi gyermekorvosi ügyelet a Szentgyörgy út 25. szám alatti Egészségházban működik. Ünnepnapokon este 7 órától másnap reggel 7 óráig tart nyitva. A gyermekorvosi ügyelet telefonszáma: +36 46 477 104. A Fehér Holló Gyógyszertár a Szemere Bertalan utca 14. szám alatt, a Szent Rókus Gyógyszertár a Csabai kapu 11/A alatt tart nyitva az ünnepek alatt este 22 órától másnap reggel 7 óra 30 percig. A Miskolci Kisállatrendelői Ügyeleti Csoport látja el a sürgős problémával küzdő, balesetes állatok kezelését az ünnepek alatt. A szolgáltatás a +36 20 482 4101-es telefonszámon érhető el hétfőtől péntekig 18-tól 20 óráig. Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon pedig 12 és 18 óra között.

A boltok is hamarabb zárnak

Szilveszter napján a boltok egymástól eltérően zárnak. Némelyek 14 órakor már zárnak, de akadnak olyanok is, melyek este 18 óráig nyitva tartanak. Január 1-jén a bevásárlóközpontok, az üzletláncok, a hiper- és szupermarketek, valamint a plázák zárva tartanak. Ekkor a benzinkutakon és az ünnepnapokon is nyitva tartó kisebb üzletekben lehet majd vásárolni.

(A borítóképen: Az ügyeletes gyógyszertárak szolgáltatásaira is szükség lehet)