A trianoni békediktátum következtében Magyarország területének kétharmadát csatolták el. Magyarok milliói kerültek önhibájukon kívül Magyarország területén kívülre. – Aki nemzetben, vagy a magyarság megmaradásában gondolkodik, annak foglalkoznia kell a határon túli magyarsággal is, akiket teljes erővel támogatnia is kell, hiszen ez biztosítja a nemzet, a magyarság megmaradását. A baloldal nemzetellenes álláspontja és politikája, ha kormányra kerülnének azt eredményezné, hogy a határon túli magyarok teljes mértékben ki lennének szolgáltatva a szomszédos országoknak, és anyaországi támogatásuk drasztikusan csökkenne, vagy meg is szűnne – figyelmeztet Deák Dániel.