A képviselő emellett beszélt a minimálbér emeléséről, a családok személyi jövedelemadó visszatérítéséről és a fiatalok szja-mentességéről is. Hozzátette: „Jó felidézni, mit is mondott Gyurcsány Ferenc az ő kormányzása idején a fiataloknak: el lehet menni, itt lehet hagyni Magyarországot. Ezek a felsorolt intézkedések is jól mutatják a Fidesz-KDNP célkitűzéseit, hogy mi előrébb akarjuk vinni az országot, nem pedig hátrébb. Nem engedhetjük és nem is hagyjuk, hogy azok irányítsák Magyarországot, akik egyszer már tönkretették az országot, a magyar családokat.”