– Tudtuk, hogy van egy esetkocsi az egységnél, amely nem rendelkezik ilyen géppel, holott a működését ismertető bemutatón is láthattuk, hogy mennyivel könnyebbé válik ennek használatával a mellkaskompresszió, ami fizikailag is megterhelő a mentősök számára. A gép az emberrel ellentétben nem fog elfáradni – mondta lapunknak Nyeste József, Berente polgármestere. – Azt gondolom, hogy ott tudtunk segíteni a mentőszolgálatnak, ahol a legnagyobb szükség van rá. Nagy örömünkre szolgál, hogy hatékonyabbá tudjuk tenni ezáltal a munkájukat. A karitatív megmozdulások nem idegenek a település képviselő-testületétől. Eddig is részesítettünk már támogatásban több intézményt, szervezetet, továbbá ezzel másokat, cégeket, szervezeteket, magánembereket is inspirálhatunk a jótékonykodásra – tette hozzá.