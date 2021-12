A kormányzat hivatalos Facebook-oldalára feltöltött videóban arról beszélt, hogy az oltással a gyermekek nem csak a saját egészségüket védhetik meg, hanem a közösségeknek, elsősorban a családtagok egészségét is. Amerikában covid-fertőzött gyerekek aránya az előző hullám idején 2-3 százalék között mozgott, most pedig ez az arány 24 százalék fölé emelkedett. Magyarországon is ez figyelhető meg, hiszen nálunk is jelentősen emelkedik a fertőzött gyerekek száma. A naponta elvégzett tesztek nagyjából 10 százaléka pozitívnak minősül ebben a korosztályban, hívta fel a figyelmet dr. Nagy Anikó, a Heim Pál Gyermekkórház főigazgató főorvosa.

A koronavírus-fertőzés a gyermekek esetében általában viszonylag enyhe formában zajlik, de ennek ellenére száz gyermek közül tíznél jelentkezik valamilyen probléma. Ilyen lehet a súlyos, sokszervi gyulladás, ami miatt akár intenzív osztályra is kerülhet a gyermek. Ugyanilyen veszélyes a kiszáradás vagy a légzőszervi rendellenesség, ami akár lélegeztetést is igényelhet. A gyermekek oltása azért is kiemelten fontos, mert ők az úgynevezett „láthatatlan fertőzők”.