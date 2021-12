„A járvány a helyi termelők munkáját is nehezítette – emlékezett vissza a divízió­vezető a 2020-as év nehézségeire. – Sokan fejezték be tevékenységüket, annak ellenére, hogy abban az időben is tapasztalható volt, hogy megnőtt a kereslet a helyi termékek iránt. Az utolsó foglalkozásunkon ezért olyan eszközöket mutattunk be, amelyek az online jelenlétet segítették.”