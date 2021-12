Az ünnepélyes átadón Tállai András, a térség országgyűlési képviselője elmondta: „Elindult a felújítás megpályázása Mezőnagymihályon azokra az útszakaszokra is, amelyek még zúzott kővel vannak lerakva. A térségünkben az elmúlt hónapokban Mezőcsátot, Gelejt és Mezőnagymihályt is érintve történt egy nagy útfejlesztés, amely a helyieket is segíti abban, hogy minőségi aszfalton és biztonságos szakaszon jussanak el az autópályához.”