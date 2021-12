Veres Pál a Mokrai-féle beszámolóban megfogalmazott üzenetet nem hagyta válasz nélkül, az Azonnalinak küldött levelében leírta, hogy a tanácsnok úr véleményét tudomásul veszi, de „hogy mi lett volna az eredményesebb gazdaságpolitika, arról viszont Mokrai úr egy szót sem ejtett, pedig tanácsnokként éppen ez lett volna a feladata”. Hozzátette, amúgy sem hiszi, hogy most épp egymással kellene küzdeniük. A polgármester odaszúrt a következő mondataival is dr. Mokrai Mihálynak: „Nézeteltérések eddig is voltak a frakción belül, ami természetes is, hiszen egy heterogén politikai közösségről van szó. Hogy ki, milyen eszközöket hajlandó bevetni személyes és politikai céljainak elérése érdekében, az pedig részben vérmérséklet dolga, részben intelligencia kérdése, részben pedig a városhoz való lojalitás ügye.”