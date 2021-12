Az, hogy mindenki egyenlő összeget kap, vagyis nyolcvanezer forintot egységesen, és nem arányosítják az egyéni nyugdíjhoz, jó dolog – mondta Kemény Magdolna. A nyugdíjas hölgy örül az igazságos elosztásnak, így nincs vita, mindenki ugyanúgy részesül. Magdolna gyógypedagógusként dolgozott, a nyugdíja a legkevesebbnél valamivel több, de nem éri el a kétszázezer forintot. Az inflációt követi ugyan az ellátás, de így is egyre kevesebbre elég a pénze, azonban ezt nem panaszként említette. Nem várt kiadásokra teszi el a nyugdíjprémiumot, ha elromlik valamelyik háztartási gép az otthonában, akkor legalább van mihez nyúlni. Különben is, karácsonykor mindenki többet költ, úgyhogy most ő is megengedheti magának ezt – tette hozzá.