„A V4-ek nagyon sok kérdésben azonos állásponton vannak, többek között a migráció kérdésében. Nem tudjuk, hogy az új cseh kormány milyen állásponton lesz, mert ebben a kérdésben még nem nyilatkoztak. Tudjuk, hogy a lengyelek milyen véleményen vannak, és milyen nehézségekkel néznek szembe, viszont azt is látjuk, hogy most nagy erők munkálkodnak azon is, hogy megbuktassák ezt a lengyel kormányt. Szlovákia kicsit »táncol« a három között. Ha Magyarországon a jövő évi parlamenti választásokon nem marad kormányon a Fidesz, akkor veszélybe kerül a visegrádi négyek működése is” – húzta alá a politikus. „Lehet, hogy a migránskérdés fogja észhez téríteni Európát, ez a jövő egyik kulcskérdése. Nagyon sok ország már nem tud mit kezdeni ezzel, mert egyszerűen maga alá gyűri őket ez a probléma, miközben Európa országaiban már nagyon sokan rádöbbentek a helyzet súlyosságára.”