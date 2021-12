– A Miskolci Egyetemen november 4-én megtartott védelmi ipari konferencián a borsodi vállalkozások is értesültek a Rheinmetall Industry Day Hungaryről – mondta lapunknak Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. – Rendkívüli jelentősége van, hogy a kis- és közepes vállalkozások is bekapcsolódhatnak a hazai védelmi ipar újraélesztésébe. Azon dolgozom, hogy védelmi ipari fejlesztések, beruházások jöjjenek Miskolcra és Borsodba is. Palkovics László miniszter úrral még az év elején ennek megfelelően megállapodást kötöttünk. Az, hogy a Rheinmetall beszállítói napján borsodi vállalkozások is részt vehetnek, részben ennek is köszönhető.