A vendégszektorban lévő egyik biztonsági őr – úgy tudjuk – viperát (teleszkópos bot) vett elő, és emiatt verekedés tört ki. A biztonsági őr kollégái könnygázt fújtak az ott lévőkre, akiknél, többüknél szintén előkerült – ez az egyébként – számukra tiltott, nem használható eszköz.

Az ellenőr beszámolója alapján

A mérkőzésen szövetségi-, és játékvezetői ellenőr is dolgozott, így az MLSZ fegyelmi bizottsága az ő beszámolóik alapján hoz majd határozatot, azonban vélhetően megtekinti majd az esetről készült videófelvételeket is. Értesüléseink szerint az fb kedden rendelheti el a fegyelmi vizsgálatot az ügyben, amely során meghallgathatja az érintett rendezői klubot is. Nem lenne meglepő, ha mind a KBSC, mind a Honvéd büntetést kapna az eset miatt.

Belső vizsgálat indult

A hazai klubot megkerestük az esettel kapcsolatban, és az alábbi közleményt juttatták el részünkre: ,,A Kolorcity Kazincbarcika SC – Budapest Honvéd mérkőzésen történt rendkívüli esemény kapcsán a Kolorcity Kazincbarcika Sport Club belső vizsgálatot indított. Emellett a Magyar Labdarúgó Szövetség rendelkezésére bocsátott minden olyan videó felvételt és fotót, ami a történtek mielőbbi pontos feltárását segíti elő. A belső és az egyéb vizsgálatok jelenlegi szakaszában az ügy kapcsán további információkat nem tudunk megosztani a közvéleménnyel. Ugyanakkor szeretnénk hangsúlyozni, hogy klubunk elítél mindenfajta rasszista megnyilatkozást, s a vendégszurkolók egy csoportjának rasszista és erőszakos cselekedeteit; továbbá azt is, hogy a rendbontás helyreállítása során a biztonsági személyzet – a klub szerződéses partnere – vélhetően aránytalanul lépett fel. Ezért elnézést kérünk azoktól a szurkolóktól, akiket az incidens során vétlenként ért kellemetlenség, mert rasszista és erőszakos cselekményeknek eddig sem volt, és nem is lesz helye sportlétesítményeinkben. Szeretnénk, ha klubunkat, csapatainkat nem ezen ügy alapján ítélnék meg, mert a Kolorcity Kazincbarcika Sport Club mérkőzésein a családok, gyerekek, szimpatizánsok és szurkolók eddig biztonságban, nyugalomban és békességben vehettek részt. S a jövőben is erre fogunk törekedni, a belső- és egyéb vizsgálatok eredményeit is figyelembe véve. A történtek kapcsán a rendőrség is vizsgálatot indított, ennek kapcsán a B-A-Z Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya illetékes.”

Rendőrségi eljárás indult

Megkeresésünkre a vármegyei rendőr-főkapitányság úgy tájékoztatott, a klub nem kért rendőri biztosítást a mérkőzésre, így csak utólag szereztek tudomást a történtekről. A kazincbarcikai Rendőrkapitányság csoportos garázdaság miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. Jelenleg folyamatban vannak a nyomozati cselekmények: adatokat gyűjtenek, tanúkat kutatnak, hallgatnak ki, illetve elemzik a kamerafelvételeket, amelyek a helyszínen készültek, tudtuk meg.