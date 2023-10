A vádirat szerint a vádlottak hozzátartozói viszonyban vannak, apa és fia. 2022. június elején egy borsodi kistelepülésen lévő horgásztónál rendezett horgászversenyen vettek részt, ahol más vendégekkel együtt alkoholt fogyasztottak, és ittas állapotba kerültek. A verseny végeztével a résztvevők eltávoztak, a horgásztó üzemeltetője felszólította a fiatalabb vádlottat, hogy fejezze be a horgászatot és pakoljon. A vádlott ezt nehezményezte, de szülei is rászóltak, hogy induljanak haza. Amikor pedig a tó tulajdonosának a sógora is távozásra szólította fel, rátámadt, ököllel megütötte, majd a földre került férfit tovább ütlegelte.

Hátba szúrta

A tó tulajdonosa az idősebb vádlottat szólította fel, hogy fékezze meg a fiát, aki viszont úgy reagált, hogy a sértettet egy késsel hátba szúrta. A sértett térdre esett, majd felvett egy fadarabot, és azzal a fiatalabb vádlottat fejbe vágta azért, hogy a sógora és a saját testi épségét védje. Az idősebb vádlott ekkor ismét megszúrta a sértettet. A földre zuhanó sértettet ezután mindkét vádlott rugdosta, a fiatalabb vádlott mellé térdelve ököllel a fejét, hátát ütötte, majd ő is késsel megszúrta.

A bántalmazás következtében a horgásztó tulajdonosát öt szúrás érte, közülük a mellkasfalat megnyitó szúrás következtében közvetetten életveszélyes állapotba került, míg a másik sértett könnyebb sérüléseket szenvedett el. A cselekmény után a helyszínen maradt idősebb vádlott telefonon értesítette a rendőrséget és a mentőket.

Az ügyészség a vádlottak közül a letartóztatásban lévő büntetett előéletű fiatalabb vádlottal szemben fegyház büntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra, míg az idősebbel szemben börtönbüntetés és közügyektől eltiltás a vádhatóság indítványa – tudta meg a boon.hu.