Nem akármilyen sorozat vár Lehmann Csongorra, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub párizsi olimpiára készülő élversenyzőjére, aki május 6-án, hétfőn utazott el Japánba, ahonnan egy hét múlva Mexikóba repül, majd újabb egy hét elteltével Európában, Cagliari-ban lesz fellépése.

– A világbajnoki széria-verseny, a WTCS sorozat idei első állomása Abu Dzabiban, a rendkívüli időjárás miatt elmaradt, így a május 11-i, Yokohama-i verseny lesz az első ilyen erőpróba – tudtuk meg Lehmann Tibortól, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnökétől. – Csongornak megfelelő erősségű versenyekre van szüksége a folyamatos fejlődéshez. 2023-ban már több top10-es helyezést is elért ebben a sorozatban, várjuk a következő lépést, bár az első verseny mindig kicsit lutri. Az edzés-teljesítménye és a tesztjei jobbak, mint tavaly, ha versenyen is tudja ezt hozni, bármi lehet. Semmi nem indokolja, hogy ne menjen jól. Nagyon kevés hiányzó van az elitből, a britektől Alex Yee, az új-zélandiaktól Hayden Wilde, a franciáktól Pierre Le Corre, a németektől Tim Hellwig nem lesz ott a „combos” mezőnyben. Ami a további programunkat illeti, kicsit bezavar a képbe, hogy a magyar mix-váltó – több verseny elmaradása miatt – gondba került, de természetesen Csongor vállalta, hogy segít a vegyescsapatnak kiharcolni a párizsi indulási jogot. Jelenleg a legjobb kieső helyen vagyunk, de onnan nem lehet bejutni az indulók közé. Azon nemzetek mix-váltóinak, melyeknek még nincs meg a párizsi kvalifikációjuk, május 17-én, pénteken, a mexikói Huatulco városában rendeznek egy versenyt, ahonnan az első két helyezett szerez jogot arra, hogy részt vegyen az ötkarikás játékokon. A Japánba utazás 7-8 órás időeltolódással jár, majd onnan Mexikóba szintén hasonló lesz az időzóna-váltás. Aztán Dél-Amerikából Európába vezet majd az út, így nem meglepő, ha azt mondom, kemény 3 hét áll Csongor előtt. Az új helyzet kicsit bizonytalanná tett bennünket, de igyekeztünk a legjobban rákészülni.

Eddig minden klappolt

Lehmann Csongor számára a május 11-i erőpróba az első idei olimpiai távú megmérettetés lesz.

Japánban 1500 méter úszás, 40 km kerékpározás, és 10 km futás vár a mezőnyre, melyben a magyarok közül ott lesz még Kovács Zsófia, Bicsák Bence, Faldum Gábor és Dévay Márk is.

– Az elmúlt időszakban minden úgy történt, ahogy kellett, minden klappolt a felkészülés során – mondta Lehmann Csongor. – Az edzőtáborozásainkon a tréningek tökéletesek voltak, klubtársaimmal, Kiss Gergellyel és Kovács Gyulával kiváló munkát tudtunk végezni, melyet édesapám irányított. Mindent megtettünk, a „maradékot” a versenyen kell hozzátenni. A Yokohama-i futamon szinte mindenki ott lesz a közvetlen elitből, aki számít. Mindenki nagy tervekkel érkezik, én is. Tavaly is sikerült előrébb araszolni a WTCS mezőnyben, most is ez a célom, remélem összejöhet egy top5-ös helyezés. A pálya a szokásos lesz, az úszást az öbölben rendezik meg, ami kedvező, hiszen várhatóan nagy hullámokkal nem kell majd hadakoznunk. A kerékpározást az eső befolyásolhatja, ha nincs, csiki-csuki vár ránk a belvárosban, sok kanyarral, kigyorsítással. Ha esik az eső, akkor egy oda-vissza pályát jelölnek ki. Futni a város utcáin fogunk. Gyors és dinamikus versenyre lehet számítani. Egy hiba sem fér bele, minden pillanatban ott kell lenni fejben és persze erőben is. Nem csak lekövetni kell a történéseket, hanem annak részévé kell válni. Úgy érzem vagyok olyan korban és edzettségi szinten, hogy ezt meg tudjam valósítani. Ami a mexikói mix-váltó kvalifikációs versenyt illeti, legjobb tudásom szerint igyekszem hozzásegíteni a magyar egységet, hogy az első két helyen végezzünk. Ide pályáznak a norvégok és a dél-afrikaiak is, így a sikerhez a legjobb formánkat kell hozni! Csapattársaimmal, Kuttor-Bragmayer Zsanettel, Horváth Karolinával és Bicsák Bencével egymást kell motiválnunk, hogy mindenki érezze át ezt az óriási felelősséget! Huatulco-ból hazajövök, majd 1-2 nap elteltével indulunk Olaszországba, a Cagliari-ban rendezendő következő WTCS futamra. Ez a verseny „fekszik” nekem, szeretnék itt is tovább lépni a helyezéseket illetően. Mindeközben pedig edzésben is hoznom kell a mennyiségeket, hogy kitartson a formám a 3. hétvégére. Miután túl leszünk ezen a számunkra is új, három verseny, három kontinens, három hétvége menetelésen, ráfordulunk az olimpiai felkészülésre, magaslati edzőtáborokkal fűszerezve. Az ötkarikás játékokra felhozó utolsó versenyem pedig nem is lehet más, mint a július első hétvégéjén Tiszaújvárosban megrendezendő világkupa-futam!