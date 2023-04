Portálunk megdöbbentő részleteket tudott meg a Miskolcon letartóztatott 17 éves fiú gyanúsítotti kihallgatásával kapcsolatban. Mint dr. Jogg Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség szóvivője portálunknak elmondta, a fiú a gyanúsítotti kihallgatásán tagadta az emberölés előkészülete bűncselekmény elkövetését. Azt mondta, nem kívánt senkit sem megölni és fegyvert sem akart szerezni, komoly pszichés problémákkal küzd, szociális beilleszkedési zavarral, erre vezethetőek vissza a bejegyzései. Ezek megállapítása az eljárás során a kirendelt szakértők feladata lesz majd.

Az ismerős gondnokot is lelőtte volna

Az ominózus bejegyzések kapcsán a szóvivő elmondta, azt írta a bejegyzésekben, posztokban, hogy az iskolai lövöldözésre a legalkalmasabb hely a volt általános iskolája, hiszen közel van a lakóhelyéhez, könnyen elérheti, az iskolaépületben pedig a belső teret ismeri, tudja, hogyan kel ott közlekedni. Arról is írt, hogy nem az udvaron akar lőni, mert az nem lenne hatékony, osztályterembe akart bejutni.

– Arról is írt, hogy amennyiben a gondnok – akit egyébként jól ismert – ellenszegülne, meg akarná akadályozni a bejutását, akkor fegyvert használna ellene. Hét éves gyerekeket akart megtámadni, mert azokkal könnyebb, mint a kamasz tanulókkal, nem állnak úgy ellen. Az osztálytermekről is tudta, hogy általában 20 fős, ezért akart legalább két osztályterembe bemenni, mert akkor akár 50 diákkal szemben is használhatna fegyvert, ennyi életét kiolthatna – osztotta meg a döbbenetes részleteket dr Jogg Zsolt.

Nem tervezte úgy, hogy túléli

Hozzátette: az volt a terv, hogy ha befejezi a cselekményt, akkor magával is végez. De azon gondolkodott, nem lesz elég bátorsága, hogy maga ellen fordítsa a fegyvert, ezért azt gondolta megoldásként, hogy a rendőrökre lő, az így kialakuló tűzharcban pedig lelőhetik.

– Felkészült a tekintetben is, hogy milyen ruházatot viselne. Úgy tervezte vadászmellény, mert lőszereket, tárakat tud eltenni benne. A megvalósításhoz használatos fegyver a bejegyzés időpontjában egy maroklőfegyver és vadászpuska volt olyan lehetőség, amit meg tudna szerezni ismerősi körből, de úgy gondolta, hogy egy automata fegyver lenne igazán megfelelő. Azt tervezte, hogy bevárja a 18. születésnapját, lövészklubba jelentkezik, ha oda felvételt nyer, akkor legálisan tud fegyvert szerezni. Komoly szuicid hajlamai vannak, írt öngyilkossági kísérletekről, hogy nincs jövőképe, szociális fóbiája van, nem tud dolgozni, iskolába járni sem, nem várt semmit az élettől – magyarázta a szóvivő.

Hozzátette: számítástechnikai eszközök, telefon került lefoglalásra, azok adatainak ellenőrzése, a további nyomozás feladata lesz.