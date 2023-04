Ahogy már beszámoltunk róla, egy 17 éves fiút tartóztattak le vasárnap a Miskolci Törvényszéken, aki vérengzést tervezett egy avasi iskolában. Az üggyel kapcsolatban érdeklődtünk az Országos Rendőr-Főkapitányságon is, akik a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda tájékoztatását továbbították portálunknak.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodát (KR NNI) a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (NEBEK) Interpol Irodája értesítette 2023. március 29-én arról, hogy az egyik külföldi társhatóság egy közösségi online oldalon egy élet elleni bűncselekménnyel kapcsolatos bejegyzést észlelt, ami egy magyarországi felhasználóhoz köthető. Így beindult a gépezet: a KR NNI Nyomozó Főosztály Erőszakos Bűncselekmények Elleni Osztályának nyomozói átadták a kapott információkat a Terrorelhárítási Központ (TEK) Felderítési Igazgatóságának, akik azon dolgoztak, hogy minél előbb beazonosítsák a felhasználót, és rajtaüssenek. Az összehangolt kooperációnak köszönhetően ez 24 órán belül sikerült is.

Több platformon is írt róla

Egy 17 éves miskolci fiút azonosítottak. Ő volt az, aki a chatfórumon az inkriminált bejegyzést közzétette. Mint az elég hamar kiderült, a tinédzser több online közösségi platformon is hangoztatta azon tervét, hogy valamelyik általános iskolában lövöldözni fog. Megtervezte, hogy ha betölti a 18-at, fegyvert fog vásárolni. Az ehhez szükséges engedélyeztetési eljárással teljesen tisztában volt. Tervbe vette azt is, hogy a lövészeti technikák megfelelő elsajátításához lövészklubba fog járni. Rendszeresen keresett fel olyan weboldalakat, amik az USA-ban a közelmúltban történt lövöldözésről számoltak be.

A TEK fogta el a fiút

Egy esetleges tragédia megelőzését mindenek elé helyezve a rajtaütés a jelzés másnapján meg is történt. A TEK műveleti egysége fogta el 2023. március 30-án este miskolci otthonában a fiatalkorút, akit Budapestre történő szállítását követően még az éjszaka folyamán gyanúsítottként hallgattak ki a KR NNI erőszakos bűncselekmények elleni nyomozói.

Emberölés előkészületével gyanúsították meg. Ennek a bűncselekménynek a büntetési tétele akár öt évig terjedő szabadságvesztés is lehet. A fiút kihallgatását követően bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

A bírósági meghallgatására ma délelőtt került sor, ahol a bíró egy hónapra elrendelte a fiú letartóztatását. A fiatalkorú fejlődését és életkori sajátosságait szem előtt tartva ennek végrehajtását javítóintézetben rendelte el.