A rendelkezésre álló adatok szerint 2022 júniusában egy borsodi település horgásztaván versenyt, majd zenés mulatságot tartottak, melyen a résztvevők italoztak, főztek. A rendezvény végeztével a társaság nagy része hazament. Az esti órákban már csak a sértett és hozzátartozói, valamint a gyanúsított tartózkodott a helyszínen szülei társaságában.

Szurkálták, ütötték, rúgták

21 óra körül a sértett be akarta zárni a horgásztavat, ennek érdekében felszólították a még horgászó terheltet, hogy hagyja abba tevékenységét. A gyanúsított ezt nehezményezte, veszekedni kezdett saját szüleivel is, majd a sértett sógorát – aki idő közben szintén távozásra próbálta rábírni – ököllel ütlegelni kezdte. E bántalmazást látva a sértett odaszaladt a gyanúsított apjához, kérve őt, hogy szóljon rá a fiára, majd a verekedők felé fordult. Az édesapa a neki hátat fordító sértett férfit egy késsel két alkalommal háton szúrta, majd a későbbiekben ő és fia is rugdosták, ütötték, illetve a gyanúsított további szúrásokat is eszközölt. A bántalmazás hatására a férfi elvesztette eszméletét. Sérülései közvetetten életveszélyesnek minősültek. A mentőket és rendőröket a gyanúsított édesapja riasztotta 22 óra körül.

A bíróság álláspontja szerint a kiemelt tárgyi súlyú bűncselekmény miatt kiszabható szigorú szankcióra figyelemmel a terhelt esetében fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, amelyet személyi körülményei nem ellensúlyoznak. Tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyása esetén a tanúkat jogellenesen befolyásolná, számára kedvezőbb vallomás megtételére bírná rá. Reálisan fennáll továbbá a bűnismétlés lehetősége is. A bíróság mindezeket mérlegelve 2022. december 23. napjáig elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A végzéssel szemben a gyanúsított és védője fellebbezett.