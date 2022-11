Elejtette a lopott italt 1 órája

A pénztáros állította meg a rablót egy miskolci üzletben

A rendőrök a helyszínen elfogták azt a miskolci férfit, aki a zárt pénztárnál próbálta kipréselni magát, és még az útját álló pénztárost is fellökte, illetve ő is elesett, és az eltulajdonítani kívánt konyakot is elejtette.

Illusztráció Forrás: Shuttershock

Rablás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 19 éves helyi férfival szemben. A gyanúsított 2022. november 18-án 16 óra előtt egy miskolci üzletből két üveg konyakot próbált ellopni. Az elkövető a bolt egyik zárt kasszájánál próbálta kipréselni magát és fizetés nélkül távozni. Egy pénztárosnő észlelte a lopást, és útját akarta állni a férfinak, aki úgy próbált menekülni, hogy nekifutott az alkalmazottnak. Az ütközés következtében mindketten a földre zuhantak, valamint az elkövető az eltulajdonítani kívánt italokat is elejtette. A férfi felállt és újra menekülni próbált, amikor az eladóval együtt újra elestek, majd ezek után már felhagyott az ellenállással. A bejelentést követően a kiérkező járőrök a férfit az üzletben elfogták és a kapitányságra történő előállítását követően a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették - adta hírül a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság.



