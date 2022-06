Kábítószer birtoklása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a Miskolci Rendőrkapitányság egy 28 éves helyi férfival szemben.

A nyomozók a gyanúsítottat egy más ügyből kifolyólag idézték be a rendőrségre, aki 2021. január 26-án meg is jelent. Az eljáró rendőr ekkor észlelte, hogy a férfi valamilyen szer befolyásoltsága alatt állhat, ezért vele szemben gyorstesztet alkalmazott, amely pozitív értéket mutatott. A fiatalember elismerte a kábítószer-fogyasztás tényét, amelyet később a szakértői vizsgálat eredménye is alátámasztott.

A későbbiekben – 2021. szeptember 23-án – a járőrök Miskolc belterületén igazoltatták a férfit, aki a járművét úgy vezette, hogy előtte szintén kábítószert fogyasztott, amit szintén elismert.

A Miskolci Rendőrkapitányság az ügyben szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az iratokat átadta az ügyészségnek – közölte a police.hu.