A Roadpol Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata) 2022. éves terve alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság 2022. április 5-e és 9-e között hajtott végre fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést.

Az akció elsősorban a passzív biztonsági eszközökre, azon belül is különösen a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer valamint a bukósisak használatára terjedt ki.

A borsodi rendőrök az ellenőrzések időtartama alatt 156 fő járművezetőt, valamint 130 fő utast szűrtek ki a fogalomból, akik úgy közlekedtek, illetve utaztak, hogy a biztonsági övet nem használták. A szabálysértőket közigazgatási bírsággal, illetve ezen felül a sofőröket közlekedési előéleti pontokkal is sújtották. A járőrök a gyermekbiztonsági rendszer használatát is ellenőrizték, 18 esetben tapasztaltak hiányosságot, ezek során helyszíni bírságot szabtak ki. Az egyenruhások a motorkerékpár vezetőket is intézkedés alá vonták, négy fő szabálysértővel szemben a bukósisak használatának az elmulasztása miatt helyszíni bírságot szabtak ki.

A rendőrök az akció időtartama alatt járművezetés az eltiltás hatálya alatt, illetve ittas járművetés elkövetésének a gyanúja miatt, hat esetben büntetőeljárást kezdeményeztek.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya kéri a közlekedésben résztvevőket, hogy mindig tartsák be a közúti közlekedési szabályokat!

„... hogy mindenki hazaérjen!”