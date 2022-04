Először Felsőzsolcára riasztották vasárnap a Miskolci Mentőállomás egyik esetkocsiját, ahhoz a 70 év körüli nőhöz, aki otthonában lett rosszul. A mentésirányító instrukciói szerint, a családja megvizsgálta az asszonyt, aki már nem lélegzett. Azonnal megkezdték az újraélesztését, amit a perceken belül érkező mentők emelt szinten folytattak. Az időben megkezdett mellkasi nyomások végül sikerre vezettek és stabil állapotban szállíthatták kórházba. „Ezután Mályiba riasztották az egységet, mert egy szívműtétre váró, szintén 70 év körüli asszony esett össze. A nő nem lélegzett, így a helyszínen levők nála is megkezdték az újraélesztést a telefonos iránymutatás alapján. Bajtársaink ide is perceken belül megérkeztek és emelt szinten küzdöttek tovább az asszony életéért, ami végül hamar sikerre vezetett. Őt is stabil állapotban szállíthatták kórházban a mentők. Mielőbbi felépülést kívánunk, az életmentésekben résztvevőknek gratulálunk!” - írta az Országos Mentőszolgálat.