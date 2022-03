Frissítés 9:20

Még oltják a lángokat egy Hejőpapi és Hejőszalonta közötti területen, az M30-as autópálya közelében, ahol kigyulladt és teljes terjedelmében ég egy csarnok. Az acélszerkezetű épületben hulladékot, műanyagot tároltak, és egy bálázógép is van benne. A mezőcsáti, a tiszaújvárosi, a mezőkövesdi és a miskolci hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoznak a tűz megfékezésén. Hajdúnánásról is a helyszínre indult egy vízszállító. Az egységek munkáját erőgépek is segítik.

---

A tűzhöz a mezőcsáti, a tiszaújvárosi, a miskolci és a mezőkövesdi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett nyolc vízsugárral oltják az épületet. Az egységek munkáját erőgépek is segítik. A helyszínre tart a megyei katasztrófavédelmi mobil labor is – közölte a katasztrófavédelem.