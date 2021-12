A baleset következtében a járművet vezető férfi a helyszínen elhunyt.

Az Észak-Magyarország újságírójának információi szerint a személyautó a kereszteződés környékén áttért kissé a bal oldali sávba, majd amikor a sofőr visszakormányozta autóját, megcsúszott és az út szélén egy fának ütközött.

A rendőrség tájékoztatása szerint az 53 éves férfi valószínűleg nem az útviszonyoknak megfelelően választotta meg sebességét és megcsúszott. A sofőr a helyszínen elhunyt, a mentők próbálták, de nem tudták újraéleszteni. Az autó vezetője nem volt bekötve, mindössze egy öv nélküli csatot dugott a biztonsági öv helyére, így amikor a fának ütközött, lefejelte a szélvédőt.

Halálos baleset Tiszatarján és Mezőcsát között

Forrás: Tóth Balázs

A rendőrség felhívta a közlekedők figyelmét, hogy veszélyes bekötött biztonsági öv nélkül autózni, mert egy baleset, ahogyan most is, halálos kimenetellel zárulhat. Akár a légzsák is okozhat ugyanis súlyos sérülést, ha a vezető, vagy az utas nem használ biztonsági övet.

Figyelmeztettek továbbá arra is, hogy a hideg, párás időjárás miatt az utak csúsznak.