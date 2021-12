Az első rendű vádlott ügyvédje szerdai védőbeszédében azt fejtette ki, védence az alkalmazott könnygáztól feldúlt állapotba került, s ijedtében kapta föl a vasvillát. Azzal nem akart sérülést okozni, csak nyomatékosítani akarta, fejezzék be a rendőri intézkedést, mert nem tett semmit, ami azt indokolná. Az ügyvéd szerint a férfi nem is akarta eldobni a rendőrök felé a vasvillát, felesége felszólítására neki odaadta az eszközt. A becsületsértő kifejezések használata nem szerepel tényállásként, nem helytálló azt súlyosító körülményként számítani, és a felvételek sem támasztják alá a trágárságot. Szerinte a kiszabott joghátrány túlságosan súlyos. A vádlott azt mondta, nem volt jó állapotban akkor, anyja nem sokkal korábban halt meg. Munkahelye is volt, kiskorú gyereke van, akiket nevelnie kellene. Beismerő vallomást tett bocsánatot kért a rendőröktől.