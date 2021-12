Az ismertetett vádirat szerin. B. J. az élettársával Miskolcon, a Lyukóvölgyben lakott. A férfi a 2020. augusztus 21-i éjjelen egy szórakozóhelyen járt, majd hazament. Másnap reggel depressziós állapotban volt, terápiás mennyiségű frontint vett be. Délelőtt 9 óra körül közölte élettársával, hogy öngyilkos lesz, felvágja az ereit. Megvágta bal csuklóját, alkarját, abba egy K betűt is belekarcolt. A nő próbálta lebeszélni az öngyilkosságról, hívta a 112-t, ahol közölték vele, hogy először a rendőrök érkeznek majd meg, utána a mentők. A nő ezt elmondta a férfinak is, aki ezért elhatározta, lelöveti magát a rendőrökkel. Azt játssza, hogy kést tart majd a nő nyakához, kényszerítve a rendőröket, hogy őt lőjék le. Elmondása szerint az öngyilkosságot vallási okból ellenezte.