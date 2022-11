Az utóbbi hetekben több baloldali politikus is úgy szólalt fel a hazai médiában, hogy szerintünk „Magyarországon a legdrágább a rezsi”. Az már nem szokatlan, hogy a baloldal a rezsicsökkentés ellen hergel, hiszen ők nem szavazták meg 2012-ben a bevezetését. Az ukrajnai háború és az uniós szankciók azonban felborították az energiapiacot és példátlan emelkedést hoztak az energiahordozók árában, ráadásul az egyes fosszilis energiahordozók, például a földgáz rendelkezésre állása is kérdésessé vált. Olyan piac alakult ki Európában, ahol nem az lett a kérdés, hogy mennyibe kerül a földgáz, hanem, hogy van-e. Ez a rendkívüli helyzet Magyarországon is változásokat hozott, ezért módosítottak a rezsicsökkentés szabályozásán. Az új szabályozás mérsékelte a lakosság fogyasztását.

Hazánkat nem veszélyezteti energiaválság

Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője azt nyilatkozta portálunknak, hogy Magyarország relatív pozíciója Európában kedvező. A gáztározóink rendelkezésre állása megfelelő és a töltésük is folyamatos. Mindezek mellett van egy hosszútávú szerződésünk Oroszországgal, amely az igényeink jelentős részét biztosítja. Ezek a pillérek azt eredményezik, hogy ebben a pillanatban ellátási problémára semmi nem utal, viszont az áremelkedésnek bizonyos szintig ki vagyunk téve. Ami látszik, hogy a kormányzat minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy ezt a turbulens piaci helyzetet és az árváltozásokat tompítsa és megakadályozza. Példaként említette az elemző a hatósági árakat és az átlagfogyasztásig fenntartott rezsicsökkentett árakat is.

Még mindig Magyarországon a legkedvezőbb a rezsi

A bennfentes.net portál összesítése szerint: Az előző havi adatok alapján Magyarország továbbra is az egyik legolcsóbb energiaárat biztosítja a magyar fogyasztóknak. Ezzel párhuzamosan Európa több országában meredeken emelkedik az áram és a gáz ára. A lakossági fogyasztók által fizetendő villamos energia ára Dublinban 44, Rómában 30, Bécsben 24, Berlinben pedig 15 százalékkal emelkedett szeptemberhez képest. A lakossági földgáz ára októberben Rómában 97, Luxembourgban 64, Lisszabonban pedig 58 százalékkal emelkedett a szeptemberihez képest. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) októberi nemzetközi árakat összehasonlító vizsgálata szerint több európai nagyvárosban ismét tovább emelkedtek a háztartások energiaköltségei, valamint a nemzetközi árakat összehasonító vizsgálat októberben is több európai fővárosban regisztrált jelentős energiaár-növekedést.

Hortay Olivér szerint ebben a pillanatban ellátási problémára semmi nem utal

Csak két országban olcsóbb az áram

A novekedes.hu legfrissebb kutatása alapján egy kilowattórányi elektromos áram jelenleg az Egyesült Királyságban a legdrágább Európában. Az ország fővárosában Londonban akár 248 forintba is kerül. A másik oldalon Ukrajna áll. Kijevben ugyanis 1 kWh csupán 21 forintba kerül, ami még a magyar rezsicsökkentett árnál is olcsóbb. Hazánk egyébként ha a rezsicsökkentett árat vesszük figyelembe, akkor a legolcsóbb országok között áll. Egyedül a szerb és az ukrán árak alacsonyabbak a magyarnál. Habár van egyfajta trend, ami alapján a kevésbé fejlett európai országokban többnyire olcsóbb az áram, valójában érdemes kiemelni, hogy az áramár és az egyes országok jövedelmi viszonyai között nem mutatható ki érdemi kapcsolat. A jómódú Bernben, Osloban, vagy éppen Luxemburgban, esetleg Párizsban sokkal olcsóbb például az áram, mint Ciprus fővárosában Nicosiában, vagy éppen a cseh fővárosban, Prágában. Ha a nem rezsicsökkentett magyar lakossági árat vesszük alapul, akkor persze kissé változik a helyzet, de érdemes kiemelni, hogy a 70,1 forintos kilowattóránkénti lakossági piaci ár még így is a kilencedik legolcsóbb az EU-ban. Ez az ár egyébként alapvetően belesimul a régiós mezőny alsóbb szegmensébe, amiből csak Prága lóg ki, ahol rendkívül drága az áram – írja a novekedes.hu. A magyar fogyasztók villamosenergia-költségei októberben sem emelkedtek.

Kedvező díjszabás

A nemzetközi összehasonlítás eredményei szerint a magyar fogyasztók a rezsivédett árkategóriába tartozó átlagfogyasztás (2523 kWh/év) esetén a második legolcsóbb árat (9,17 eurócent/kWh) fizették a villamos energiáért. Azok a háztartások, amelyek húsz százalékkal többet fogyasztanak a megadott éves átlagfogyasztásnál, 10,56 eurócent/kWh áron juthattak villamos energiához, ami szintén a második legolcsóbb ár európai összehasonlításban – írja a Bennfentes.net.

Van is, olcsó is

A földgáz esetében Hollandia a csúcstartó. Alapegységnek itt is a kilowattórát vettük figyelembe. Egy köbméter földgáz egyébként 10,55 kWh-nak felel meg. A legolcsóbb ezen a téren is Kijev. A magyar rezsicsökkentett ár azonban csupán egy leheletnyire marad le az ukrajnaitól. A magyar fogyasztók az átlagfogyasztásig kiugróan olcsón kapják a földgázt. Itt is jellemző, hogy Közép- és Kelet-Európában olcsóbb a földgáz, de Csehország ezen a téren is a drágábbak közé tartozik. A szintén alacsonyabb jövedelmi viszonyokkal rendelkező déli államok közül Görögországot érdemes kiemelni, ahol szintén viszonylag drága a földgáz. A másik oldalon újból Luxemburg és Franciaország a kivétel, ahol meglepően olcsó a földgáz – mutat rá a portál elemzése.