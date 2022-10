Az energiaköltségek mostani növekedése miatt még többen dönthetnek a bezárás mellett, de a helyzet nem olyan aggasztó a szállásközvetítő szerint. „Nyilván van negatív üzenete annak, ha egy szálláshely bezár, de ebben a helyzetben a vendégek is megértőbbek” – mondta portálunknak Kelemen Lili a szállás.hu sajtóreferense.

Várják vendégeiket

„Eddig nem merült fel, hogy bezárnánk most, hogy a Barlangfürdő is újranyitott, így változatlan rendben várjuk a vendégeket” – nyilatkozta portálunknak Ostorházi Imre az egyik nagyobb miskolci wellness hotel ügyvezetője. Hozzátette: az áraik változatlanok maradnak év végig, majd akkor vizsgálják felül, hogy emelnek-e az áraikon. „Nekünk év végéig szerződésünk van a gázra és villanyra, így azok árai nem változnak, illetve pár évvel ezelőtt energiakorszerűsítésen esett át a hotel, és egy úgynevezett törpeerőművet létesítettünk, amely bizonyos százalékban fedezi a villamosáram fogyasztásunkat” – hangsúlyozta. Hasonló tapasztalatokat osztott meg velünk egy másik nagyobb szálloda, amelynek vezetője a neve elhallgatását kérte. „Nehezebb a helyzetünk a korábbi évekhez képest, csak abban bízunk, hogy év végégig valamilyen átfogó megoldás születik, de árat egyelőre nem szeretnénk emelni, mivel a foglalásaink fixek, így nem is lenne etikus” – válaszolta kérdésünkre a szálloda vezetője. Rámutatott: A jövő év lesz nehezebb, amikor lejárnak a hosszútávú szerződéseik, amelyekkel kedvezőbb rezsiköltségekkel tudták működtetni a szálláshelyet.