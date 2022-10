Új határidőt adott meg, és arra kéri a SZÉP-kártya-tulajdonosokat Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, hogy időben használják fel a kártyán lévő egyenlegüket. A SZÉP-kártyák alszámláin 2022. október 15-éig jóváírt összegeket 2023. május 31-áig lehet kedvező adózás mellett felhasználni, ezt követően a kártyatulajdonosnak a teljes adótartalmat meg kell fizetnie. A kormány döntése értelmében a jövőben a 15 százalékos kedvezmény egy évig használható fel.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szerint jelenleg mintegy 100 milliárd forintnyi alvópénz található a SZÉP-kártyák szálláshely, vendéglátás és szabadidő alszámláin annak ellenére, hogy a koronavírus-járvány idején a felhasználás ösztönzése érdekében a kormány eltörölte a felhasználási korlátokat, így például lehetővé tette az alszámlák közötti átjárhatóságot.

A szolgáltatóknak 90 napos haladékot kell adniuk a kártyatulajdonosoknak. Ennyi nappal korábban értesíteni kell a felhasználókat arról, hogy mekkora az az összeg, amelyre 90 nap múlva felszámolják a 15 százalékos díjat. A 15 százalékos díjfelszámítás szabálya a veszélyhelyzet végéig lesz érvényben. Az új veszélyhelyzeti rendelet október 6-án jelent meg.

Szabadon

Kormos Zoltán olyan miskolci cégnél dolgozik, amely hosszú évek óta havonta utal a SZÉP-kártyájára. Mint mondta, szívesen elköltené a teljes összeget, de a munkája rendkívül leterheli, kevés szabadságot engedhet meg magának. Emiatt halmozódik a pénz a számláján. A covid idején élelmiszert is vásárolt belőle, de azt most már nem teheti.

– Úgy gondolom, hogy újra lehetőséget kellene biztosítani az élelmiszervásárlásra a SZÉP-kártyán található összegből. Ugyanis drasztikusan emelkedik mindennek az ára, a családoknak most nem az a legnagyobb gondjuk, hogy szállodába és étterembe menjenek, hanem az, hogy elő tudják teremteni a mindennapi betevőt. Véleményem szerint annak is örülnének a családok, ha az utazási költségeket fedezhetnék a kártyán található pénzből – tette hozzá Zoltán megjegyezve: szerencsés lenne, ha mindenki szabadon dönthetne arról, hogy mi a fontosabb a számára.

Sokan bezárnak

A szállásadók és vendéglátók azonban örülnének, ha a SZÉP-kártyákon lévő összegből minél többen mennének szállodákba és éttermekbe, ugyanis nehéz hónapok várnak erre az ágazatra is.

– Még az energiaválság előtt vagyunk, de hamarosan be fog ütni, és hirtelen a kellős közepén leszünk – fogalmazott Bágyi Péter, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Osztályának elnöke. – Az biztos, hogy nagyon sok szálloda és vendéglátó egység kénytelen lesz bezárni. De mint a járvány idején, azok a nagyobb szállodák és éttermek, amelyek folyamatosan tartalékokat képeztek, épp a hasonló helyzetekre számítva, minden bizonnyal nyitva maradnak a téli időszakban is. A nagyobb wellness szállodák biztos, hogy üzemelnek majd, és továbbra is várják a vendégeket. Az őszi időszak kiváló túrázásra, kirándulásra, gasztronómiai élményekre, wellness feltöltődésre. Tudjuk, hogy a SZÉP-kártyákon rengeteg összeg van még, és ez most jó lehetőség, hogy arra tudják elkölteni az emberek, amire az megszületett – hívta fel a figyelmet a szakember.

Igazi élmény

Kifejtette: a SZÉP-kártya rendszere azért született meg, hogy legyen egy olyan juttatás a munkavállalók számára, aminek segítségével ki tudják pihenni a munkahelyi fáradalmakat. Bár a járvány időszakában a kormány méltányosságból engedélyezte, hogy az üzletekben elkölthessék a kártyán lévő összeget, de azért, mert akkor a szállodák és éttermek zárva voltak. Most azonban a legtöbbjük nyitva tart majd, még akkor is, ha nagyon komoly költségekkel jár.

– Májusig kedvezményesen tudják felhasználni az emberek a SZÉP-kártyán lévő pénzüket, és remélem, hogy rengetegen fognak élni a lehetőséggel. Hiszen ne felejtsük el, hogy életre szóló élményt jelenthet, ha valaki elutazik egy általa még nem ismert városba, és igénybe veszi a szálloda kényeztető szolgáltatásait. Reménykedünk, hogy az új szabályok népszerűvé fogják tenni az utazást, hiszen mindenki nehéz időszak elé néz, a magánemberek és a vállalkozások egyaránt – jegyezte meg végül Bágyi Péter.