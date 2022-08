A rezsiköltségek szeptembertől hatályos változására Borsod-Abaúj-Zemplén ingatlanpiaca még nem reagált. Az eladók egyelőre kivárnak és számolgatnak, a jelekből viszont arra lehet következtetni, hogy a nagy alapterületű, alacsony energetikai hatékonyságú családi házak ára visszaesik majd a következő hónapokban – értékelte Végső Balázs ingatlanközvetítő. Az árcsökkenés az egyszintes „Kádár-kockákat” vélhetően kevésbé érinti majd, viszont az 1980-as években szilikátból és téglából épült kétszintes, több generáció együttélését is szolgáló ingatlanok esetében óriási lesz a nyomás az energiaköltségek emelkedése miatt. Néhány olyan ingatlan már meg is jelent a piacon, amit azért szeretnék eladni, mert már nem tudják fenntartani, vagy túl nagy a benne élők számára. A kereső oldalakon viszont most pont az alacsony rezsi a kulcsszó. A szakember meglátása szerint a korszerűtlen gázfűtéses házak eladása inkább a városokban jelent nagyobb gondot, mivel a vidéki kistelepüléseken az ilyen jellegű épületek java részét még vegyes tüzelésű kazánnal is fűtik, hozzászoktak a fa- és széntüzeléshez.

Olcsóbb a nagyobb

Miskolcon egy alacsony energiahatékonyságú, felújítandó ház négyzetméterára jelenleg 200-300 ezer forint körül mozog, e felett már igen nehéz eladni, mert megduplázódtak a felújítás kivitelezési költségei. Nem véletlen ezért, mondta a szakértő, hogy jelenleg a hőszigetelt, korszerűsített fűtéstechnológiájú 80-120 négyzetméteres családi házak értékének az emelkedése figyelhető meg, különösen azoké, amelyekben akár hőszivattyús, akár napelemes rendszert is kiépítettek.

Mint megtudtuk: már most találni olyan 85 négyzetméteres Martin-kertvárosi családi házat, amit 55 millió forintért kínálnak. Ezzel szemben egy másik példa ugyanebből a városrészből: egy 200 négyzetméteres, felújításra szoruló családi házért 42 millió forintot szeretne kapni a tulajdonos. Hirdetésére viszont 35 millió forintos vételi ajánlat érkezett, és bár adásvétel nem született, az bizonyos, hogy a jövőbeli rezsiköltsége ennek az épületnek jelen állapotában egy év alatt elérheti a 2 millió forintot is. Egyértelműnek látszik ezért, hogy aki nem tudja kigazdálkodni a háza fenntartási költségeit, kénytelen lesz többet engedni, ha szeretné értékesíteni az ingatlanát. Ez jól jöhet a nagycsaládosoknak, akik kedvezőbb áron juthatnak nagyobb ingatlanhoz, miután nagyobb mértékben vehetik igénybe az energiaár-támogatásokat.

Egy panel áráért

Az viszont már most is mindennapos, hogy a nagy méretű vidéki családi házak olyan árért kelnek el, mint az azoknál jóval kisebb alapterületű panellakások – derült ki Végső Balázs szavaiból. Konkrét példája szerint egy boldvai kétszintes családi házat jelenleg 23-25 millió forint körül lehet értékesíteni, amely összegért nagyjából egy 63 négyzetméteres távfűtéses lakást lehet venni Miskolcon.

A korszerűtlen ingatlanoknak is megvan a piaca, az viszont biztos, hogy a vevők most jelentősebb alkuval indítanak majd – fogalmazott Demeter Tibor ingatlanszakértő. Ha valaki egy élhető otthon szeretne teremteni egy régi házból, azt beköltözés előtt szigeteltetni kell, kazánt kell cserélni, hőszivattyút kell telepíteni, azaz a vételáron felül azonnal további 5-6 millió forintot rá kell költeni. Véleménye szerint így a korszerűsítés költségével csökkenhetnek az energiafaló családi házak árai, és ezt a vevők erős alkupozíciónak fogják tartani a közeljövőben. Az persze más kérdés, hogy ezt az eladók el tudják-e fogadni, vagy várnak, és közben fizetik a kvótán felül hétszeresére emelkedő gázárat.

Alkupozícióban a vevők

Annyira kardinális kérdés a rezsi, hogy vásárlói oldalról az első kérdés, hogy mennyiből fűthető ki, mennyiből korszerűsíthető, és ezt be is árazzák. A mostani 5-10 százalék közötti alkupozíció így a nagy rezsijű házaknál várhatóan 10 százalék fölé fog kúszni a mindenkori hirdetési árakhoz képest. Ez a jelenlegi hirdetésekben még nemigen látszik, de vélhetően ősszel ott is tapasztalható majd.

A panellakások ára az elmúlt években nagyot ugrott Miskolcon is, ezek árának változására az energiaköltségek emelkedése vélhetően nem lesz érdemi hatással Demeter Tibor ingatlanszakértő szerint. Viszont a téglaépítésű társasházi lakások árát a korszerűsítési, felújítási költségek ugyancsak csökkenhetik a közeljövőben.