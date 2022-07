Az alapterület mellett az ingatlanok állapota és fűtési rendszere még fontosabb szempont lehet a vevők számára a hazai lakáspiacon, miután a kormány meghirdette az új rezsikorszakot.

A kormány által elrendelt energia-veszélyhelyzet miatt az átlagfogyasztás felett piaci árat kell fizetni az áramért és a gázért, amely a kormány számításai szerint azzal jár, hogy a háztartások negyede többet fizet majd a rezsiért.

Az ingatlan.com elemzése szerint mindez úgy hat a lakáspiacra, hogy tovább nő a kereslet az alacsony fenntartási költségű lakások iránt. Valamint még inkább felértékelődhetnek a korszerű, energiatakarékos ingatlanok.

Egyre többen keresik a kisebb méretű ingatlanokat

Az érdeklődések háromnegyede már 2022-ben is ilyen eladó lakásokra és házakra érkezett. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője az index.hu-nak azt nyilatkozta, hogy az idén 4 százalékkal több 150 négyzetméternél nagyobb alapterületű lakást és házat hirdettek meg eladásra országszerte, miközben az összes lakóingatlanhirdetésfeladás 5 százalékkal csökkent. Látszik tehát, hogy a nagyobb alapterületű ingatlanok esetében már most is nagyobb az eladási kedv.

Az alapterületük mellett az ingatlanok állapota és fűtési rendszere is fontos szempont lehet a jövőbeni vevők számára a keresési folyamatban. Az elemző arra is rámutatott, hogy a felújított, az újszerű és a jó állapotú ingatlanok népszerűsége a használtlakás-piacon eddig is kiemelkedő volt. Idén az érdeklődések háromnegyede ezekre irányult. A szakember szerint éppen ezért az árakat nézve kétsebességessé válhat a piac: a korszerű fűtéssel rendelkező, alacsony fogyasztású lakóingatlanoknál tempósabb lehet az értéknövekedés, mint a felújítandó társaiknál.

Az ingatlan.com elemzése szerint az eladásra kínált lakások és házak kínálatában a gázalapú, valamint az elektromos fűtéssel felszerelt ingatlanok kereslete visszaeshet a jövőben.

Megyénkben legfőképpen a panellakások lehetnek keresettebbek, hiszen azoknak a fenntartása kedvezőbb egy családi házénál.

– Fontos kiemelni, hogy egyelőre még nem tudni a pontos szabályozást az új rezsitörvény tekintetében, de az már látszik, hogy az emberek egyre jobban keresik a kisebb lakásokat – nyilatkozta az Észak-Magyarországnak Major Melinda ingatlanközvetítő. Arra is rámutatott, hogy a panelprogramos – korszerű hőszigeteléssel ellátott – lakások keresettebbek, mint a hasonló méretű, de konvektoros fűtéssel felszerelt ingatlanok.

– Azt tapasztalom, hogy egyre többen keresik a kisebb méretű ingatlanokat, amelyekről köztudott, és én is megerősíthetem: a rezsiköltségeik jóval alacsonyabbak egy nagyobb kertes házénál – hangsúlyozta Major Melinda.