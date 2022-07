A felsőoktatási felvételi ponthatárok csütörtök esti kihirdetésével jövő héten lényegében beindul az albérletpiaci főszezon. A kereslet erősödése már több országrészben érezhető most is – derül ki az ingatlan.com elemzéséből. “Az elmúlt két évben a koronavírus-járvány hatásai miatt rendhagyó volt az albérletszezon, mert a kereslet is felpörgött, és a kínálat is jelentősen bővült.

Tavaly januárig Budapesten csökkentek a bérleti díjak, most viszont szinte mindenhol drágulással kanyarodik rá a csúcsidőszakra a piac.” - mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A összesítés szerint pár nappal a felvételi ponthatárok kihirdetése előtt a keresletet nézve a főváros mellett Győr-Moson-Sopron és Csongrád megye emelkedik ki az országos mezőnyből. Győrben 150 ezer forintnál jár az átlagos bérleti díj, ugyanakkor a legkedvezőbb áron kínált lakások havi díja 113 ezer forintot tett ki. Az egyetemvárosok közül például Debrecenben 107 ezer forint, Pécsen 90 ezer forint a legolcsóbban elérhető albérletek havi díja, míg Miskolcon havonta 75 ezer forintért is elérhető ingatlan.

Ha nem jut kollégiumi szoba

Albérletet többnyire az vesz ki, aki kiszorul a kollégiumi feltétel rendszerből. A megye és az ország egyik legnagyobb campusa a Miskolci Egyetem. Az Uni-Hotelben a hallgatói jogviszonnyal rendelkezők, illetve oktatók és dolgozók kedvezményes havidíjjal két ágyas szobáért 45 ezer forintot fizetnek, ez a legdrágább a kínálatban. A Bolyai Kollégium különböző épületeiben és szobáiban ennél jóval olcsóbban, 10 és 20 ezer forint között is igénybe vehető a szolgáltatás, de itt is találunk 40 ezer forintos ajánlatot.

Az ingatlan.com adatai szerint Miskolcon 75 ezer és 95 ezer forint között vannak az átlagos albérletárak havonta. Ez igaz a másfél-két szobás albérletekre, bár két szobások, állapottól és helytől függően, ennél drágábban is bérlőre találhatnak – mondta Kerek Edina ingatlanértékesítő és – értékbecslő, az Express Ingatlan tulajdonosa. Hozzátette: fontos az egyetem közelsége, ez talán az elsődleges szempont. Ha a fiatal egyedül költözik, akkor leginkább a garzon vagy a másfél szobás lakás az, amit keres.

Általában egyszerűbb, ha bútorozott albérletet vesznek ki, de ez a legtöbb esetben nem feltétel. Mivel a piacon korlátozott számban vannak a bérelhető garzonok, melynek bérleti díja és fenntartási költsége nem sokkal kedvezőbb, mint a nagyobb lakásoké, sok szempontból jobb választás egy nagyobb lakás bérlése, amelyen többen osztoznak. Az is egyre gyakoribb, hogy valaki kibérel egy nagyobb lakást, és utána próbál további bérlőket találni az üresen maradó szobákba. Kisebb számban, de olyan is előfordul, hogy a tulajdonos eleve szobánként adja ki a lakást. Így valamivel nagyobb bevételre tehet szert havonta, de több vele a gond is, ezért ezt a megoldást ritkábban választják – tudatta Kerek Edina.

Az avasi kelendő

Az egyetemisták körében eddig is népszerűek voltak az avasi panellakások, részben a hely közelsége, az infrastruktúra, illetve a távfűtés kényelme miatt. Az alacsony rezsi mellett az is lényeges, hogy a lakás jó állapotban és lehetőleg kedvező lakókörnyezetben legyen – hangsúlyozta Major Melinda ingatlanértékesítő és értékbecslő, az Express Ingatlan munkatársa.

Hozzátette: az emelkedő rezsiköltségek miatt valószínűleg előtérbe kerül az, hogy többen bérelnek ki egy lakást. Van még néhány közeli városrész, ahol az egyetemisták szívesen válogatnak, Hejőcsaba, a Csabai kapu vagy a Petneházy bérházak is kedvelt helynek számítanak. A fiatalok ritkán döntenek a lakásvásárlás mellett, inkább bérelnek, de ez változó, ahogy az ingatlanpiac is hullámzó – emelte ki a szakértő.

Az árak hasonlóak

A megye másik kedvelt felsőoktatási intézménye a sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetem. Kollégiumában 226 fiatalnak tudnak lakhatást biztosítani, mely 9 ezer forintba kerül havonta. A költségtérítéses, levelező tagozatos, valamint a képzési időn túli államilag támogatott hallgató a kollégiumi díjon felül 12 ezer forintos többletköltséggel számolhat. Sárospatakon egyébként találni kiadó másfél szobás lakást 50 ezer forintért havonta, illetve 75 négyzetméterest 60 ezerért, de egy lakóparki 80 négyzetméteres lakásért elkérik akár a 95 ezer forint havi albérleti díjat is.