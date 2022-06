Előbb a koronavírus-világjárvány, jelenleg pedig az orosz–ukrán háború állítja nap mint nap komoly kihívások elé a globális és a magyar gazdaság szereplőit egyaránt.

Ráadásul vannak olyan, a gazdaság működése szempontjából rendkívül fontos ágazatok, amelyek létezése békeidőben szinte észrevétlen. Ilyen a szállítmányozás, a raktározás, azaz a logisztika.

Normál körülmények között természetesnek vesszük, hogy az áru minden helyzetben időben odaér az úti céljához. A logisztikai szektor is komoly kihívásokkal nézett szembe az elmúlt években, de erején felül teljesített, s így sikerült elkerülni az ellátási zavarokat Magyarországon még a legnehezebb időkben is.

Speciális feltételek

A Révész Trans Kft. – amely a Révész Cégcsoport zászlóshajója – az ország legnagyobb ömlesztettáru-szállító járműparkjával bír, amely európai viszonylatban is jelentős kapacitásúnak számít.

A Révész Trans Kft. 1998. február 1-jén alakult és kezdte meg működését, specializálódva az úgynevezett „silós és veszélyes anyagok” szállítására. A speciális szállítási módszer egyik fő megrendelője a hazai vegyipar, amelynek két zászlóshajója, a BorsodChem és a Mol Petrolkémia megyénkben, Kazincbarcikán és Tiszaújvárosban működik.

Nem véletlen, hogy a Révész Trans Kft. központi telephelye a tiszaújvárosi Mol-ipartelepen található.

A kormány is kiemelt figyelmet fordít a logisztikai, szállítmányozási ágazat működésére. Éppen ezért nem volt meglepő, hogy maga Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be, hogy Kazincbarcikán és Tiszaújvárosban – a két fontos vegyipari fellegvárban – a Révész Trans Kft. raktárbázist épít ki 2023 végére. Ez összességében 3,2 milliárd forint értékű beruházás, amelyet a magyar kormány 1,4 milliárd forinttal támogat. Miután a magyar munkahelyek védelme kiemelt célja a kormánynak, fontos szempont, hogy a beruházás hozzájárul 430 álláshely garantált megmaradásához, de egyúttal összesen 100 új munkahelyet is teremt. Mindkét petrolkémiai centrumban a vegyipari gazdasági bővülés, a Mol Petrolkémia és a BorsodChem növekvő szállítási igényei indokolják a fejlesztéseket.

A logisztikai szektor termelési értéke Magyarországon az idei első negyedévben 39 százalékos növekedéssel meghaladta az 1000 milliárd forintot, ami rekordot jelent. Az ágazat tavaly a bruttó hazai termék (GDP) 5,5 százalékát adta, és a szállítmányozásban dolgozó mintegy 290 ezer ember 310 millió tonna árut mozgatott.