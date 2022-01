. Hogy ez a helyzet fennmaradjon, a szakmai szervezetek együttműködésben keresik a kapcsolatok új formáit. Kevés magyar vállalat maradt ugyanis a rendszerváltást követően, amelyik a korábbi államközi egyezményeken alapuló gazdasági kapcsolatokat piaci kapcsolatokra tudta váltani. Az OTP, a Mol, a Richter nagyvállalatként jelentős helyet foglal el most is az orosz piacon, de hiányoznak mellőlük a magyar tulajdonú nagy- és erős középvállalatok.

A magyar agrárium tekinthető az egyik olyan ágazatnak, amelyik helyet találhat magának. Főleg alapanyagokkal, technológiákkal, növénygenetikai újításokkal tud beszállni a piacra. Tárt karokkal várják azokat a vállalkozókat is, akik helyi partnert vonnak be a gyártásba. Az élelmiszeripar mellett a gépipar továbbra is hagyományosan együttműködő ágazat, ezen a téren elsősorban a precíziós technikát fogadják szívesen. Az egészségipar pedig olyan terület, amelyen már most is jelen van magyar beruházó.

A 146 millió lakosú ország piacán óriási lehetőségek vannak. A kapcsolatok megtalálásán sokan dolgoznak, de leginkább a vállalkozásoknak kell megtalálniuk ott a maguk érdekeit – mondta Szekeres István. Szerinte a kapcsolatépítés legnagyobb gátja, hogy kiöregedett az a vállalkozói generáció, amelyiknek még fogalma volt erről a hatalmas országról, a fiatalok pedig nem ismerik, ezért nehéz meggyőzni még az exportra fogékony vállalatokat is arról, hogy érdemes próbálkozniuk. Meglátása szerint továbbra is él az a beidegződés, hogy Oroszország az európaitól idegen közeg, megbízhatatlan, rosszul fizet, hajlik a korrupcióra. Ez a harminc évvel ezelőtti világ személyes vállalkozói tapasztalata szerint azonban régen letűnt. Az üzleti szemlélet főleg a nagyvállalatoknál igen korszerű, s megvásárolják a technológiát, a tudást is.

Orosz oldalról is egyre jelentősebb az érdeklődés hazánk iránt, ami bizonyos szempontból annak köszönhető – tudtuk meg –, hogy Magyarország az unión belül más szemszögből ítéli meg a keleti kapcsolatokat, és barátian, együttműködésre készen fogadja az orosz üzletembereket is. A kapcsolatfelvételi kedv látható módon élénkül, mivel számukra Magyarország kaput jelenthet akár az uniós, akár az unión kívüli harmadik országokba.