Hamarosan tele lesznek a konditermek Veinémer Attila szerint. A miskolci Family Fitness edzőterem tulajdonosa elmondta, az első héten még pihennek és pihentetik pénztárcáikat a látogatók.

„Mindenki kiköltekezett karácsonykor, a fizetés meg még nem érkezett meg, ezért ez a hét még csendes. De nyilván a január további hetein telítve lesz edzőtermünk. Az újévi fogadalmak hatására idén is elindul majd egy egészségtudatos élet korosztálytól függetlenül. Fiatalok és idősek is eljönnek, akkor is, ha súlyproblémával küzdenek, de akkor is, ha izmosodni szeretnének.”

Máskor is van lendület

Veinémer Attila azt tapasztalta, hogy a konditerembe járók nagyjából ugyanolyan arányban fizetnek be személyi edzésekre, mint csoportos órákra.

„Ez attól függ, hogy ki hol érzi jobban magát, mennyire motiválja őt egy közösség. Ráadásul hozzánk inkább baráti társaságok járnak" – mondta, majd beszélt arról is, hogy csoportos órák közül náluk van jump, stepaerobik, tabata-, hit- és köredzés. Szerinte az emberek hasonló lendülettel vágnak bele az őszbe nyaralásaik után.

– Mikor visszatérnek a hétköznapi életbe, akkor újult erővel kezdenek bele az edzésekbe.