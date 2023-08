Erőt sugároz a tokajiaknak

Az ikonikus fáról sokaknak kellemes emlék jutott eszébe, mikor a tokajiakat összefogó facebook csoportban Nagy Zsolt feltette a kérdést: benevezzük-e az öreg Vackort Az év fája versenyre? Lengyel Márta Tokajban él, és nagyon szereti ezt a fát. „A sétány legvégén van, és ha az ember szeretne kikapcsolódni, akkor elsétál odáig. Csodálatos a víz csobogása, amit hallgatva az út végén ott áll ez a virágos csoda, ami illatával is elárasztja környezetét, majd termést hoz. Megkapó még, hogy olyan életösztön sugárzik belőle, ami miatt érdemes időről időre meglátogatni. Annak ellenére is él, hogy betonnal öntötték ki a belsejének egy részét. Mindig megölelem, ha arra járok” – mondta.

Odafigyelünk-e közvetlen környezetünkre?

A versenyt az Ökotárs Alapítvány szervezte meg először 2010-ben Magyarországon, ötlete a csehországiból indult ki, ami 2002-ben hirdette meg először Az év fája szavazást. Ez is, mint minden hasonló megmozdulás, természetes környezetünk fontosságára szeretné felhívni a figyelmet. A szakmai zsűri idén huszonegy fa közül választotta ki azt a kilencet, amit érdemesnek tartottak arra, hogy megmérettessenek. Azok a jelöltek, amik élete vagy természetes környezete veszélyben van, elnyerhetik a Hős fa címet. A szervezők ezzel szeretnének hozzájárulni ahhoz a küzdelemhez, amit a fák életéért vívnak megmentőik. A tokaji öreg Vackor is volt hasonló helyzetben, hiszen odvában tüzet raktak, ami a fa életébe is kerülhetett volna. A Tokaji Természetvédelmi Egyesület Técsi Zoltán vezérletével tette rendbe a szénné égett részeit.