A nyolcvanas évek elején a Szövterv (Szövetkezeti Tervező Vállalat) áruháztervét az "organikus iskola utilitaristább ágához" tartozó elismert építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, az előbb említett Sáros László készítette, aki fiatal, ambiciózus építészként egy a kor színvonalát magasan mutató épületet alkotott. Olyan épületet hozott létre, ami saját korában szokatlan bátorsággal, a rendezési tervnek ellentmondva nem vitte beljebb az áruházat 15 méterrel a házak sorától, helyette a történeti beépítési vonalat meghagyva zártsorú beépítésben helyezte el az épületet. A tervező 1983-ban újító megoldásként kivívta a szakma tiszteletét is.

Lecsökkent a forgalom

Tokaj lakosságának nagyobb része ma már a történeti városmagtól délre, kertes övezetben él. Így az áruház látogatottsága az eltelt évtizedekben jelentősen visszaesett. Ehhez járul, hogy a ’80-as évek elején még viszonylag kevés embernek volt autója, nem voltak nagyáruházak, így a lakosságnak szüksége volt az intézményre – ez az ezredfordulóra drasztikusan megváltozott. Ma az épület nem szolgálja az itt lakók kényelmét, nem tartozik hozzá elegendő parkoló, nehéz az aktuális igényekre alakítani és energetikailag korszerűtlen.

Multifunkciós épületkomplexum

Három évvel ezelőtt komoly fejlesztés indult el Tokajban és térségben. Eredetileg úgy tervezték, hogy a lebontandó (azóta már lebontott) áruház helyére épülő ház a pár éve megalakult Tokaj-Hegyalja Egyetem gasztronómiai tanszékének adott volna otthont. Az akkori tervek szerint a földszintjén étterem, első emeletén oktatási célú helyiségek, második emeletén pedig néhány professzori lakás épült volna. E terv végül az orosz-ukrán konfliktus, valamint az ennek következtében kialakult globális gazdasági helyzet miatt nem valósulhatott meg.

Dolgoznak az építők Tokaj főterén

Fotó: BOON

A Tokaj Áruház helyére - a jelenleg érvényes tervek szerint - a városi településszerkezetet mértéktartóan követő, új beépítésű multifunkciós épületet húznak fel. Míg a koncepciótervet a Rudolf Mihály főépítész vezette Hadas Műterem jegyzi, az új épület végső terveit a K2 Lab fiatal építészei készíthetik el; megbízásuk remélhetőleg újító és a változásokra érzékeny szemléletet hoznak Tokaj történelmi főterére.

Komplex tokaji tervezés

A 950 éves településen, Tokajban - ahogy utaltunk rá - történelmi léptékű turisztikai fejlesztés indult annak érdekében, hogy a Tokajba látogató vendégek a világörökségi rangnak megfelelő környezetben tölthessék szabadidejüket. A fejlesztésnek köszönhetően a főtér és a főutca egy hosszabb szakasza újulhat meg a következő években.

Új parkokat alakítanak ki, kávézók és éttermek nyílnak majd, amik ismét élettel töltik meg a belvárost. Mindezek mellett renoválják Tokaj számos ikonikus épületét is, így többek között a műemléki városházát, a járási hivatalt, valamint a Zákó-házat is. Új életre kel a valamikori Arany Sas szálló évtizedek óta üresen álló épülete is. Rehabilitációját követően rendezvényházként funkcionál majd.

A beruházás valóban folyamatban van, képsorozatunk is bizonyítja, hogy az építők már az új épületkomplexum alapjait helyezik el.