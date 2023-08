A Capoeira aerobik megálmodója mintegy félórás edzést tartott a családi medencénél. Czanik Balázs több szempontból is fontosnak tartja az egészséges életmódot, ezen belül a testmozgásra és az egészséges táplálkozásra hívta fel a figyelmet.

– A mozgás nagyon fontos, hogy a keringésünk rendbe legyen, és a szervezetünket fitten tartsuk, ehhez elengedhetetlen, hogy legalább hetente kétszer-háromszor átmozgassuk a testünket. A testmozgás mellett nagyon fontos az egészséges táplálkozás, próbáljunk meg sokkal több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani, és kicsit vegyünk vissza a szénhidrátokból. Emellett nagyon fontos a megfelelő folyadékfogyasztás, itt elsősorban a víz fogyasztására hívnám fel a figyelmet. Nekem az a fontos, hogy mindenkit egy kicsit megreformáljunk és egészségesebbé tegyünk, ez a küldetése a roadshow-nak is – mondta Czanik Balázs, akinek nagyon sokat jelent a Zsóry Gyógy– és Strandfürdő. – Nekem gyerekkori emlékek fűződnek a Zsóryhoz, nagyon sokat jártunk ide fürdeni. Nagyon jó tapasztalataim vannak, fitnesztáborokat is szerveztünk már ide, emellett nagyon jó a közönség, látható most is, hogy nyitottak az emberek és szívesen mozognak. Ez nekem is nagy elismerés, hogy mindenkit meg lehet mozgatni – emelte ki a fitneszedző. Czanik Balázs mellett Jordán Marcsi tartott aqua zumba edzést. A mozgáson kívül a roadshow-n fontos szerepet kapott az egészségmegőrzés is. A programban az edzések mellett ügyességi-, rekreációs és kreatív feladatok szerepeltek, de volt egészség- és életmód tanácsadás, emellett pedig cukormentes finomságokat is lehetett kóstolni.