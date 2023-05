A Premier Alapfokú Művészeti Iskola minden évben nagyszabású gálaműsorral mutatja be egész éves munkáját a miskolci Művészetek Házában.

- Gálánk alaptémáját már a tanév elején meghatározzuk, amit egy olyan összművészeti előadásban dolgozunk ki, amelyben minden művészeti ág – a tánc-, a zene- és a képzőművészet, valamint a színművészet – egyszerre mutatkozik be. Az idei, május 27-i rendezvényünk az Elveszett balettcipő címet viseli, mely egy hollywoodi filmstúdióban játszódik – mondta el Szabó Zsófia igazgató.

Friss, fiatalos

- A május 11-i flashmobunk gálánk beharangozó produkciója. A flashmob, mint megjelenési forma pontosan azt képviseli, ami iskolánk lényege, azaz friss, fiatalos, meghökkentő, gyors és összeszedett. Célunk, hogy minél többen megismerjék a munkánkat, hiszen az alapfokú művészetoktatás intézményként a művészet világát mutatjuk be a gyerekeknek. A tanítás során az ilyen fellépések, bemutatkozások egyrészt sikerélményt biztosítanak a gyerekek számára, emellett pedig a munkánk legjobb részét képezik. Az ilyen események során szerzett élmények egy életre elkísérik a gyerekeket és minket is. Ezt az érzést szeretnénk most megosztani a Miskolcon élőkkel is – hangsúlyozta az igazgató. – Egyelőre nem szeretnénk túl sok részletet elárulni, hiszen fontos, hogy a meglepetés ereje ne vesszen el, de annyit elmondhatunk, hogy ez alkalommal a tánc- és a zeneművészet tanszakokon tanuló diákjaink mutatkoznak be egyszerre. Ezen belül is a fúvós és ütős hangszereken tanulók, illetve a Miskolci Majorett premieres tagjai. A fellépő zenekar több telephely összefogásának eredményeként jött létre, akik a közös próbák alkalmával egy telephelyen gyakoroltak. Érkeznek diákok a Miskolci Szabó Lőrinc Általános Iskolából, a Miskolci Szilágyi Dezső Általános Iskola Görömbölyi Tagiskolájából, a Mályi Móra Ferenc Általános Iskolából és a Miskolci Kulturális Központ Ifjúsági Házból (Ifiházból). Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Mályi iskola vezetőségének azért, hogy helyet biztosított a próbák megtartására. Nagyon örülünk a lehetőségnek, hogy Miskolc Város napján felléphetünk a miskolci közönség előtt, és négy telephely közös produkciójával - 38 tanulóval, valamint 9 tanárral - szórakoztathatjuk az érdeklődőket. Az ide tanévet a PremierPopsuli Tóvíziójával zárjuk június 17-én, amelyet idén első alkalommal egy fesztivál formájában rendezünk a Muhi tavon, a RealXtreme Víziparadicsomban – tájékoztatott Szabó Zsófia.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.