Harminckét nemzetközi fődíj! Hálásan köszönöm mindenkinek, aki mellettem áll és támogat engem, hogy elérjem mindazt, ami a kitűzött célom! De legfőképpen a családomnak tartozom köszönettel, mert nélkülük nem tartanék ott, ahol most, írja Facebook oldalán Balla Riana Emma. A 11 éves miskolci lány kisjátékfilmje, a Rianás hatalmas sikert arat szerte a világban. A forgatókönyvet maga Riana írta, és ő játssza a főszerepet is. Facebook oldalán szemezget is a sikereiből: "Los Angeles, Hollywood, New York, Svédország, Kanada, Isztambul, New Jersey, Sydney, Chicago, India, Brazília, -csak néhány város/ország, ahol engem választottak a Legjobb Színésznőnek, Fiatal Színésznőnek, Legjobb Forgatókönyvírónak vagy épp Legjobb Filmkészítőnek".

A kislány világsztárokkal forgathatott együtt – közösségi oldalának borítóképén Luke Evans-szal pózol – egy filmben szerepelhetett Jamie Lee Curtis-szel és Cate Blanchett-tel is.

Facebook oldalának egy másik bejegyzésében édesanyjáról, Daragó Lauráról ír. "Nagyon büszke vagyok, hogy a RIFT/RIANÁS rendezőjét, Daragó Laurát, aki egyben az édesanyám is, a rangos Vegas Movie Awards versenyén, Las Vegasban a Legjobb Női Filmkészítőnek és a Legjobb Elsőfilmes Rendezőnek választották", a bejegyzés alatt záporoznak a nemzetközi gratulációk.