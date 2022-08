Immár negyvenkét fesztiváldíjjal büszkélkedhet Balla Riana Emma fimje, a Rianás. A miskolci, mindössze tízéves kislány sikerszériát tudhat maga mögött. Most is épp egy fesztiválon van édesanyjával, a Bujtor István Filmfesztiválon, Balatonszemesen. Riana filmjét vasárnap délelőtt mutatják be, a díjkiosztó délután 5 órakor lesz.

Balla-Daragó Laura, Riana édesanyja portálunknak elmondta, nehéz felsorolni, mely nemzetközi- és világfesztiválon, pontosan milyen díjakat nyert el a film. Legjobb rövidfilm lett például Hollywoodban, a legjobb thriller film díját hozta el Chicagóból, és számos díjat nyertek Olaszországból, Indiából, Londonból,Párizsból és még sok helyről a világban.

Nyolcadszor is a legjobb

- A filmet is nagyon sok kategóriába díjazták, (legjobb nemzetközi film, legjobb dráma, legjobb thriller, legjobb rövidfilm, de nyert több díjat az operatőrünk és a zeneszerzőnk is. Riana pedig a nyolcadik díját kapta meg, mint legjobb színésznő, főszereplő - sorolta Balla-Daragó Laura. Hangsúlyozta: ez azért is kiemelkedő teljesítmény, mert - bár az első díját child artistként, azaz gyerekszínészként kapta - most már többször a best actress, azaz a legjobb színésznő díjat is kiérdemelte. Azaz a felnőtt kategóriában bírálták.

- Nekünk ez hatalmas elismerés szó szerint a világ részéről. Ami még érdekesség, hogy Riana két évvel ezelőtt már díjazott volt Los Angelesben és Floridában, így immáron tízszeresen díjazott színésznőként tartják számon - jegyezte meg az anyuka, aki egyben a menedzsere is a mindössze tízéves lányának.

Vasárnap tíztől vetítik

A Bujtor István Filmfesztiválon augusztus 21-én 10 órától vetítik a filmet, ezt követően sokáig nem láthatja a közönség, mert még egy évet versenyzik, és addig nem vetíthető. Számos fesztivál már beválogatta versenyprogramjába, mint például az amerikai Golden Short Movie Awards, de versenyez még Chicagoban, New Yorkban, Kanadában és Cannes-ban is. Balla-Daragó Laura elárulta, jelentkeztek a Leuven-i Oscar kvalifikációs versenyre is, kíváncsian várják, hogy sikerül-e indulni a rangos megmérettetésen.

Régi álma volt

A tehetséges kislány egyébként 2019 óta foglalkozik forgatókönyvszerű írásokkal, és régi álma volt, hogy egyszer leforgathatja egyik ötletét, ez most sikerült, és a 15 perces film sikert sikerre halmoz. A Rianás című filmet édesanyja rendezte, sztorija egy bántalmazás története egy gyermek szemszögéből: teljes mértékben kitalált történetről van szó.