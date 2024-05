Országjáró fórumot tartottak Miskolcon csütörtökön a Fidesz-KDNP frakciók. Az eseményt Csöbör Katalin, a kormánypártok országgyűlési képviselője nyitotta meg, aki ellenzéki politikusok idézeteivel hívta fel a figyelmet arra, hogy mi is a tétje a júniusi választásoknak. „A momentumos Donáth Anna néhány hete azt mondta, hogy fagyasszák be a hazánknak járó Európai Uniós pénzeket” – emlékeztetett. A képviselő azt is elmondta, hogy Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere korábban úgy fogalmazott, hogy háborúban állunk Oroszországgal. „Ezek az emberek részt vesznek az undorító meleg parádén és ugyanezek az emberek kitűzik a szivárványos zászlót a budapesti városháza homlokzatára” – mondta. Azt is hangsúlyozta: világosan látszik, hogy a külföldről finanszírozott baloldal nem a magyar érdekeket képviseli. „Ezért rendkívül fontos, hogy változás történjen Miskolcon és az európai politikában is” – hangsúlyozta. Simicskó István, KDNP-s országgyűlési képviselő ismertette a kormány választási programjait, majd hangsúlyozta, hogy csak a béke lehet megoldás az orosz-ukrán háborúra.