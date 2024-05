Az, hogy Miskolcon és más településen milyen polgármesterek és képviselőtestületek állnak fel a választásokat követően, számunkra kulcsfontosságú – mondta csütörtökön Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési csoportjának frakcióvezetője Miskolcon, sajttájékoztatón. Egyben ismertette: a Fidesz-KDNP frakciók országjáró fórumokat rendeznek, amelynek csütörtökön Miskolc adott otthont. „Egyszerre tartják az országban az Európai Parlamenti - és az önkormányzati választásokat is, így fontos számunkra, hogy a fórumokon felhívjuk a helyi emberek figyelmét arra, hogy nem mindegy, hogy ki képviseli hazánkat Brüsszelben és a képviselőtestületekben” – hangsúlyozta. A frakcióvezető a választás tétjéről is beszélt. „A Fidesz-KDNP együttműködése egy világos szövetség, amely kiszámítható és folyamatos, valamint mind az európai politikában, mind a helyi politikában is a kereszténydemokrata fundamentum jelképezi” – mutatott rá.

Csak a béke lehet megoldás

Simicskó István kiemelte, látható, hogy a háborúpárti brüsszeli bürokraták a két éve húzódó orosz-ukrán háború folytatását tűzték ki célul. „Mi abban hiszünk ezzel szemben, hogy egy erős Európát, az erős nemzetek tudják alkotni” – mondta. Emlékeztetett: a magyar érdekek az elmúlt években sikeresen jelentek meg a nemzetközi politikában. „A magyar kormány karakteres álláspontot képvisel a migráció kérdésében, hiszen a kezdetektől nem kívánjuk elfogadni a kötelező migránskvótákat és betelepítéseket, és a keresztény kultúránkat sem kívánjuk feladni” – húzta alá. Kiemelte: látjuk azt, hogy a szomszédunkban dúló háborúra érdemi lépést nem tett az Európai Unió. „Számunkra tehát a béke a legfontosabb, és az, hogy minél hamarabb véget érjen a szomszédunkban dúló háború” – tette hozzá.