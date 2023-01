A Rianás című kisjátékfilm, amely a 11 éves, miskolci Balla Riana Emma filmje, hatalmas sikert arat szerte a világban. A forgatókönyvet maga Riana írta, és ő játssza a főszerepet is. Korábban már írtunk a film sikeréről, de azóta is csak egyre-másra özönlenek az elismerések. Immár három kontinensen, számos országban vetítették az alkotást különböző filmfesztiválokon, és nyert eddig 84 nemzetközi díjat, tudtuk meg Balla-Daragó Laurától, a kislány édesanyjától és menedzserétől.

– Többek között a Hollywood Akadémiai Filmdíjakon, Kanadai Filmdíjakon, Los Angelesben, New Yorkban, Chicagóban, Svédországban, csak hogy néhányat említsünk. Jelenleg is versenyben van a Cannes-i Filmdíjakon, a Los Angelesi Filmművészeti Díjakon és egyéb nemzetközi versenyeken. Rianának jelenleg 23 „Legjobb Színésznőnek” vagy épp „Fiatal Színésznőnek” járó díja van, emellett nyert 2 forgatókönyvíró díjat Brazíliában és Bhutánban és egy filmkészítőnek járót is a Svéd Filmdíjakon, így 26 nemzetközi filmdíjjal rendelkezik. Riana fiatal korát tekintve, rekord mennyiségű elismerést zsebelt be mindössze 7 hónap alatt – sorolta az édesanya.

Újabb filmes ötlet

Megtudtuk, emellett Szirák Tamás, a film operatőre is immáron hétszeresen díjazott operatőr, Minár Mónika, a zeneszerző is nyert díjakat, valamint a film rendezője, Daragó Laura, azaz Riana édesanyja, tizenkétszeresen díjazott rendező. A Rianás filmet és a rendezőt jelölték a „Best of Fest” chicagói nagydíjra, és meghívták a fesztiválra. A rendező ugyan nem, de a film egyik producere fogja majd képviselni a Rianást Amerikában.

– Nagyon hálásak vagyunk a filmünk producereinek a támogatásáért, és mindenkinek, aki hozzájárult a sikerhez. A film fesztiválkörútja még nem ért véget, ugyanis az alkotók tervezik benevezni az Oscar és BAFTA kvalifikációs versenyekre is. Riana újabb filmes ötlettel készül, azonban ennek megírásához már a CinProCaS filmtervező program csapata is támogatást nyújt neki. A produkció a versenyeztetés miatt még egy jó darabig nem lesz elérhető nyilvánosan, azonban ennek végeztével szeretnék majd a miskolci közönségnek is bemutatni közönségtalálkozóval egybekötve – jelezte Balla-Daragó Laura.

Hozzátette: már megérkezett az Amazon Prime-ra a Jack Ryan 3 amerikai sorozat (John Krasinski, Nina Hoss, Wendell Pierce), amelyben Riana három epizódban is látható. Sőt nemrég forgatott a Soós Péter által rendezett angol-magyar-mongol-ausztrál 1242-A nyugat kapujában történelmi produkcióban. A szerepe ugyan rövid, de jelentős. A FrighTime című minihorror pedig még jelenleg is látható előfilmként a nagysikerű dán horror, a Látogatás című film előtt.