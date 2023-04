Az „Akár a nyári hó” – című, a neves cseh gondolkodó, Comenius életét sajátos látásmód segítségével bemutató filmet játszották le Sárospatakon a moziban. Johannes Amos Comenius 1650 és 1654 között Lorántffy Zsuzsanna meghívása nyomán Sárospatakon élt és alkotott. A cseh filmet éppen ezért kiemelt figyelem kísérte a zempléni diákvárosban. A filmbemutató a Cseh Köztársaság Budapesti Nagykövetsége, a Cseh Centrum Budapest, a Művelődés Háza és Könyvtára, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei és a Magyar Comenius Társaság együttműködésében jött létre. Bial Tibor, a Cseh Köztársaság nagykövete tudósítónknak elmondta: Csehországban Johannes Amos Comenius személye egyet jelent a nép tanítójával. Bár üldöztetése miatt élete nagy részét mai szóval élve emigrációban töltötte, mégis magukénak érzik az életművét. Megjegyezte: egyik legfontosabb állomása éppen Sárospatak volt, ahol a két legfontosabb művét, vagyis az Orbis sensualium Pictust (Látható világ képekben) és a Schola Ludust (Az iskola, mint játékszín) írta. A cseh emberek is ezekre a művekre emlékeznek a legszívesebben – közölte. A bemutatott filmről szólva elmesélte, hogy a cseh tévé készítette el pár évvel ezelőtt, és különleges szemszögből meséli el Comenius életét. Mégpedig egy Rembrandt festményt vettek alapul a készítők, amely valószínűleg Comeniust ábrázolja. A filmesek azzal a gondolattal játszottak el, hogy miközben a festő készíti a képet, amolyan „képzelt riportként” Comenius elmeséli neki az életét.

A filmvetítéssel együtt egy roll-lapokon megjelenített Comenius kiállítást is megnyílt. A nagykövet tájékoztatása szerint ez egy vándorkiállítás, amit leggyakrabban iskolákba visznek el. Bial Tibor kifejtette: a gyerekek előtt szokta megjegyezni tréfásan, hogy Comenius az az ember, aki „kitalálta” a szünidőt.

Európai hívószó

Dr. Kovács Áron, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményei munkatársa, az esemény szervezője a filmvetítés létrejöttének előzményeiről szólva elmondta: véletlenül szereztek tudomást a filmről, és elkezdtek beszélgetni Egressy Tamás pataki öregdiákkal, nyugalmazott diplomatával, a cseh-magyar kapcsolatok egyik motorjával arról, hogy Sárospatakon is be lehetne mutatni az alkotást. Ennek a folyamatnak eredményeként jött létre a telt házas filmvetítés a pataki moziban. Dr. Kovács Áron hozzátette: a program nem valósulhatott volna meg a Művelődés Háza és Könyvtára nélkül, az intézmény az ügy mellé állt, befogadta a filmet, helyet biztosított neki a moziban, munkatársai pedig a szervezésben is aktív részt vállaltak. Ezért köszönetet mondott nekik.

Hazánkban a Magyar Comenius Társaság őrzi leginkább a neves tanító és gondolkodó örökségét. A szervezet elnöke, dr. Bolvári-Takács Gábor kifejtette: Comenius neve Sárospatak nevével összeforrt. Ma azonban már Comenius munkássága nem azt a négy évet jelenti, amit életéből Lorántffy Zsuzsanna meghívására Sárospatakon töltött, hanem európai hívószóvá vált. Egy kulturális szellemiség, egy oktatási modell névadója lett – tette hozzá az elnök. Kiemelte: Sárospatak ezen örökség révén része egy európai hálózatnak. Emiatt a szervezet is élő kapcsolatot tud teremteni olyan országokkal, városokkal, ahol Comenius neve szintén a középpontban áll – erősítette meg az elnök.