"A kép jobb szélen, fehér ingben apám, Egyed Antal... még mindig él, hál' Istennek! Rock'n'roll!" – ezt a levelet kaptuk a napokban Egyed Tamástól felhívásunkra, miszerint ráismer-e vajon valaki édesanyjára, édesapjára, rokonára vagy ismerősére a régi képeken. Közel két tucatnyi fotót válogattunk ugyanis a Fortepán (szabad felhasználású, közösségi fotóarchívum) felvételei közül, amelyek 1973-ban, a 30 évvel ezelőtti diósgyőri rockfesztiválon készültek.

– Volt egy zenekarunk, a Teks – mesél az 50 évvel ezelőtt történtekről Egyed Antal. – Rendszeresen felléptünk Sajószentpéter környékén.

Mint mondja, a zenekar neve a tagok neveinek kezdőbetűiből állt össze. Ő maga basszusgitározott az együttesben, az akkoriban futó zenekarok számait igyekeztek lekoppintani, ebből állt a repertoáruk. A stílus érzékeltetésére a Deep Purple együttes nevét említi.

Napszúrást kapott

– Sok helyen hirdették, hogy rockfesztivál lesz Diósgyőrben, úgy döntöttünk a zenekar tagjaival, hogy elmegyünk rá – utal a Fortepán képére. Azért ült rajta savanyú arccal, egy kicsit távolabb a többiektől, mert iszonyú meleg volt, hétágra sütött a nap, és addigra már nem volt jól, napszúrást kapott.

– Ezért aztán lemaradtam a Bergendyről, pedig nagyon érdekelt volna – emlékszik vissza. Sorolja, a Generál tetszett neki nagyon és a Gezarol (a P Mobil őse – a szerk), jó volt a Mini is (a napokban elhunyt Török Ádámmal – a szerk.) és emlékezetes maradt számára Bródy János is, aki az akkor alakuló KITT-egylet tagjaként a színpadról beszólt a rendőröknek, akik aztán el is vitték.

Egyed Antal zenekara sokáig működött, még a 80-as években is játszottak. A hangszerei a mai napig megvannak, néha az unokáinak szokott rajta játszani. Egyébként Sajószentpéteren él, az üveggyárban dolgozott művezetőként, onnan ment később nyugdíjba.