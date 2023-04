A hatvanegy esztendős egykori csatár élete kész regény. Szolgált a DVTK-ban, a Fradiban és több külföldi gárdában. Magyar bajnok, gólkirály és kupagyőztes, Cipruson szintén aranyérmes és első gólvágó volt, de kiérdemelte a legeredményesebb támadónak járó trófeát a Maldív-szigeteken is. Most arról híres, hogy állandóan feltűnik, ahol a Ferencváros és a nemzeti csapatunk játszik, az erről készített képeket pedig előszeretettel pakolja ki a közösségi portáljára.

Lételeme a futball

– Az előéletemből eredően jogosult vagyok az ingyenes belépőkre – kezdte a Csöpi becenévre hallgató, ma is rendkívül népszerű egykori futballista, majd hozzátette: – Csupán annyi dolgom van, hogy jelzem az igényemet és már mehetek is. Jól esik nekem a volt klubom és a szövetség figyelme, az pedig pláne melengeti a szívemet, hogy a legendák szektorába ülhetek: a régi nagyokkal sokat nosztalgiázom és drukkolok az utódaimnak. Ilyenkor rengeteg aláírást osztok ki a szimpatizánsoknak, akikkel gyakran szelfizek is. Nekem lételemem a futball, ha fizetnem kellene a bilétákért, akkor is mennék a stadionokba, hiszen nem tudok foci nélkül élni.

A Mezőkövesd Zsóry FC U10-es együttesének edzője ezután hozzátette:

– A párom, Kovács Aliz is rendszeresen velem van, mindig elkísér akár az Üllői útra a zöld-fehérekhez, akár a Puskás Arénába. Nem azért, mert beviszem, ő a saját jogán is kedvezményezett, hiszen huszonhatszoros futsal válogatott és a DVTK Vénusz alakulatának oszlopos és nagyon sikeres tagja.