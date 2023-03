A miskolci Éltető Kapcsolatok Közössége (ÉKKŐ) Egyesület nyugdíjas csoportja benevezett az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) ingyenes Hősképzésére, ahol az idősek az elsősegélynyújtás alapjaival ismerkedhettek meg. Az idősek koruknál fogva különösen ki vannak téve a baleseteknek, életveszélyes állapotoknak, ezért az ő esetükben rendkívül hasznos egy ilyen képzés. Ugyanakkor jó csapatépítőnek is bizonyult a két órás összejövetel.

Maguk kérték a képzést

– A miskolci Aktív Időskor Központban állt össze az ÉKKŐ Egyesület nyugdíjas csoportja, amely jelenleg a Célpont Közösségi Térben működik. A közösség Facebook-csoportjába már 360 fő lépett be. Úgy döntöttem, hogyha nyitottak rá, akkor szerveznék olyan alkalmakat is, amikor idősek segítenek időseknek – mondta Oláhné Lajtos Julianna, az ÉKKŐ Egyesület elnöke. – Így jött létre a Szuper60+ csoport, ahová még várjuk azoknak az aktív nyugdíjasoknak a jelentkezését a [email protected] e-mail címre, akik szívesen támogatnák idős társaikat. A csoportban merült fel az igény arra, hogy megtanulnák, hogy mit kell csinálni például akkor, ha egy társuk elesik, vagy rosszul lesz. Elkezdtem keresni a lehetőségét, hogy életmentő, elsősegélynyújtó ismereteket tanulhassanak. Kiderült, hogy csak az OMSZ tart ilyen képzést ingyenesen minden korosztálynak, akik nagyon örültek, hogy bejelentkeztünk hozzájuk.

Újraélesztést tanultak

A résztvevők praktikus gyakorlati tudással gazdagodtak.

– A maximális 15 fővel vettünk részt a két órás gyakorlaton február közepén. A helyiségben kipróbálhatták az életmentő készüléket és próbababákon gyakorolhatták a szívmasszázs helyes módját. Sok év alatt, amikor anno még a jogosítvány megszerzéséhez végeztek hasonló tanfolyamot, megváltoztak az elsősegélynyújtási előírások. Ma már például nem szükséges orrba és szájba fújni levegőt újraélesztésnél, hanem elég csak a szívmasszázs. A szépkorúak örömmel nyugtázták, hogy ezt ők is meg tudják csinálni. Továbbá már nem a 104-es, hanem a 112-es segélyhívó számot kell tárcsázni baj esetén. A képzés arra is kitért, hogy baleset esetén, hogyan lehet sikeres az újraélesztés. Milyen sorrendben következnek az életmentés lépései és mely fontos információkat kell telefonon megosztani a mentőkkel – fejtette ki az ÉKKŐ Egyesület elnöke.

Bűnmegelőzéssel folytatják

A nagy érdeklődés miatt egy másik nyugdíjas csoporttal is részt vett az Ékkő Egyesület a Hősképzésen.

– Vizsgázni nem kellett, de gyakorlati feladatok keretében egyénenként felmérték az átadott tudást az OMSZ munkatársai és korrigálták, ha valaki nem jól végezte a szívmasszázst. Legvégül emléklapot kaptak a nyugdíjasok a részvételről. Már az első alkalom is olyan nagy sikert aratott, hogy a következő március 6-i képzési napra is ugyanilyen nagy létszámban jelentkeztünk be. Átbeszéltük, hogy kiben, milyen félelmek vannak a segítségnyújtással kapcsolatban. Ennek kapcsán derült ki, hogy az áldozattá válás elkerülése is rendkívüli módon érdekli a csoportot. Úgyhogy ezzel fogjuk majd folytatni a képzési sorozatot, de azt már nem a mentők segítségével – árulta el Oláhné Lajtos Julianna.