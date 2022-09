A zempléniek messze földön híres intézménye olyan, mint egy nagy család – évekkel ezelőtt ezekkel a szavakkal méltatta a SUSI munkáját Aros János, a Bodrog-parti város polgármestere. Most pedig Belicza János, az iskola elnöke rukkolt ki néhány „aranyköpéssel”.

Soha nem késő

– Hozzánk nullától huszonnégy óráig bárki jöhet, a kapunk, a honlapunk, a jelentkezési ívünk bárki előtt nyitva áll – jegyezte meg a patakiak első embere, aki sok húron játszik, például cigándi sportvezetőként és labdarúgó-játékvezetőként is szolgálja a testkultúra világát. – Hat sportággal vagy inkább műfajjal foglalkozunk, hiszen felkaroltuk a szivacskézilabdát is. Az anyukák és az apukák már ötesztendős koruktól elhozhatják hozzánk a csemetéiket, ez a korhatár megszokott a toborzás terén. Viszont esetünkben a felvétel végső korhatára adja a különlegességet. Mi ugyanis tág határokat állapítunk meg, a leány kézilabdázók közé akár tizenhét „ikszet” számlálókat is várunk, a teqballkülönítményünk pedig igényt tart felnőttekre.

A patakiak vallják, hogy soha és semmit nem késő elkezdeni, továbbá azzal érvelnek, hogy a női kézilabdázás hazai mezőnye olyan játékost is felvonultat, aki a felnőttkor határán ismerkedett meg a sportággal, és pár év munkával a válogatottságig vitte.

– Nekünk tizennégy tagú, jelentős szakmai múlttal rendelkező edzői csapatunk van, és trénereink szakmai tudása, rutinja és tapasztalata garanciát szolgáltat az eredményességre.

(A borítóképen: Akár tizenhét évesek is jelentkezhetnek a SUSI leány kézilabda-szakosztályába | Fotó: KT)