Jót tesz a munkáltatónknak is, ha nem dolgozunk a nyaralás alatt, hiszen így az átlagosnál kipihentebben térhetünk vissza a munkavilágába. A mai digitalizált világban nagyon nehéz távol maradni a külvilág behatásaitól, hiszen szinte mindig online vagyunk az éterben, amely hosszútávon inkább káros, mint hasznos. Hazai és nemzetközi kutatások is alátámasztják, hogy azok a munkavállalók, akik rendesen ki tudják pihenni magukat a szabadságuk alatt, jobban teljesítenek a munkában és boldogabbak a magánéletben is. A valódi kikapcsolódáshoz azonban léteznek szabályok, amelyeket érdemes betartanunk.

Adatokkal kimutatható

A Profession.hu 2014 óta rendszeresen kutatja a magyarok nyári szabadsággal kapcsolatos attitűdjeit – az eredményekből látszik, hogy a munkavállalók egyre rugalmasabban vehetik ki a szabadnapjaikat, illetve a kollégák is jobban tiszteletben tartják ezeket és nem keresik munkaügyekkel őket. A lehetőség tehát a legtöbb esetben adott a valódi kikapcsolódáshoz. Fontos, hogy a kikapcsolódás legyen aktív. Azok, akik sportolással, családlátogatással, vagy valamilyen hobbival töltik az idejüket, boldogabbnak tartják magukat, mint azok, akik a kanapén fekvést választják.

A korábban említett digitalizáció miatt szinte mindig elérhetőek vagyunk. Annak érdekében, hogy elkerüljük a felesleges megkereséseket a pihenésünk alatt a legegyszerűbb, ha kikapcsoljuk a telefonon az értesítéseket. A munkapszichológusok egyetértenek abban, hogy a mindennapi taposómalomból való kiszabadulásra több napra is szükségünk lehet. Ezt a folyamatot akadályozza, hogyha folyton kapjuk a munkával kapcsolatos értesítéseket. A nyaralás ideális hosszúsága egyénenként eltérhető – sőt, függ a legutóbbi szabadságolás óta eltelt időtől is-, de a szakértők egyetértenek abban, hogy minimum 2 hétre szükség van a teljes kikapcsolódáshoz és feltöltődéshez.