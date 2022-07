Előzetes bejelentkezés után lehet személyesen is meglátogatni a kiszemelt állatot. A kutyákat csipelve, oltva, féregtelenítve és bolhátlanítva, illetve ivartalanítással adják örökbe, amelynek költsége 18 ezer forint. Tájékoztatás mindennap 8 óra és 16.30 között kérhető a következő számon: 30/232-1890.

Cézár egy minden szempontból kiváló adottságokkal megáldott lakónk, de több mint egy év alatt nem mosolygott rá a szerencse. Kifejezetten szép kiállású, barátságos kutyus, azonban rácsok mögött mást mutat; nagyszerű házőrző ösztöne van, mérete miatt pedig igazán elrettentő is tud lenni, ha akar. Ha viszont bemegyünk hozzá a kennelbe látogatóba, máris megváltozik, és szó szerint a tenyerünkből eszik.

Barnus egy kedves, idős papóka, aki most már egy éve rendületlenül várja álomgazdijának jelentkezését. Menhelyünk egyik legidősebb lakója, 14 éves, de ez mintha nem is látszana rajta! Mindig is volt gazdija, de sajnos idős kora és meggyengült egészsége miatt már nem tudta őt ellátni, ezért kellett a menhelyre költöznie. Barnuska korához képest kiváló egészségnek örvend, látszik, hogy jól tartották, és törődtek vele.

Alf egy rendkívül barátságos, könnyen kezelhető, igazi családi kutyus, aki sajnos visszatérő lakónk. A fiatal, négyéves fiúcskának szökésre való hajlama miatt kellett visszaköltöznie hozzánk, de biztosak vagyunk benne, hogy kellő mennyiségű foglalkozás és figyelem mellett csak otthon akar majd maradni.